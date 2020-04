Triste historia para Anahí, ahora su hijo le dice guácala a sus enfrijoladas

Hace unos días, uno de los trendics que provocó revuelo en los cibernautas de México, fue protagonizado por Anahí, una actriz y cantante que hace tiempo lanzó una serie de videos donde comparte recetas de platillos típicos mexicanos pero modificados para elaborar "comida saludable".

Todo se salió de control cuando miles de mexicanos se burlaron de la forma en que la actriz, elaboró unas enfrijoladas (un platillo que consta de tortillas de maíz fritas y rellenas de pollo o queso bañadas en salsa de frijol) pero de una forma inusual. Pues en el afán de apegarse al concepto "saludable" propone que los ingredientes se sustituyan por algunos que no son del agrado de muchos mexicanos, aunado a esto, la preparación en su video, es tan sencilla que de forma irónica, algunos bromearon con que otra de sus recetas era: "tortillas con sal"

Cuándo vi el video de Anahí me acordé de esto. 😂 pic.twitter.com/5jHjxPMROq — Viajero Del Tiempo (@BucleDeTiempo) April 21, 2020

Gracias Anahí, eres grandiosa....... entomatadas pic.twitter.com/DC11yGsjUk — Danteserrat 🇲🇽 (@danteserrat) April 23, 2020

A través de su cuenta de instagram, la ex primera dama de Chiapas, compartió con sus seguidores un video en donde le pregunta a su hijo si desea que su mamá le prepare unas enfrijoladas a lo que él responde: -¡Guácala!

Ver esta publicación en Instagram Acompáñenme a ver el final de esta triste historia ... 😂😂😂 Una publicación compartida de Anahi (@anahi) el 22 Abr, 2020 a las 5:52 PDT

Anahí se toma el asunto con gracia, y hasta suelta una carcajada ante la respuesta de su hijo; incluso es ella misma quien compartió otra de sus artimañas gastronómicas. En la serie de videos de cocina saludable, la intérprete conocida por su papel de Mia Colucci, incluye también una nueva alternativa de enchiladas que.... ¡bueno! mejor te dejamos el video.