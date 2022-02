Tropiezo en cierre del Festival EDC

Todo iba viento en popa en Festival EDC, que reunió a 283 mil personas en sus tres días en la CDMX, hasta que una falla de sonido entorpeció el inicio de la presentación de Timmy Trumpet, uno de los actos más esperados de la noche, que se presentaba en el escenario principal.

A rab sólo unos minutos de iniciado su set, y en pleno auge del espectáculo de fuegos pirotécnicos que acompañaba la apertura de su show, la música se detuvo súbitamente, generando confusión entre los asistentes. Por unos momentos parecía que retomarian enseguida, pero el silencio se prolongó, provocando que el público empezara a chiflar.

Antes de que los insultos comenzaran a hacerse más fuertes, un grupo de personas comenzó a cantar el "Cielito Lindo" para llenar el vacío, y de inmediato todos los asistentes coreaban la canción, y comenzaron a aplaudir para animar al DJ a que retomara su show.

Instantes más tarde, la música se reanudó con un mix de "Frozen" de Madona, y el espectáculo continuó con normalidad con mezclas de célebres temas como "All the small things" de Blink 182; "Can't hold us" de Macklemore; e incluso del tema del "Juego del calamar".