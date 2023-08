Twice anuncia concierto en México: cuándo, dónde y todo sobre la venta de boletos

De nueva cuenta el K-pop se va a apoderar de la Ciudad de México. Después del gran éxito de BlackPink, este género musical llegó para quedarse con el anuncio de un concierto de Twice en nuestro país.

Como parte de su gira Ready To Be, la agrupación femenina pisará tierras mexicanas hasta el 2024, pero dará a las y los Once, como se autodenominan los fans de Twice, tiempo para ahorrar lo suficiente.

Aunque no es la primera vez que la agrupación viene a México, pues ofreció un concierto en 2019, seguramente la cantidad de fanáticos que esperan su regreso han aumentado, por lo que dejamos todos los detalles.

¿Cuándo y dónde será?

Luego de su éxito en el Palacio de los Deportes, las integrantes: Nayeon, Momo, Sana, Jeongyeon, Jihyo, Mina, Tzuyu, Chaeyoung y Dahyun, se presentarán el próximo 3 de febrero de 2024 en el Foro Sol.

TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ IN MELBOURNE



■SHOW INFO

2023.11.04 (Sat) @ Marvel Stadium



■TICKET OPEN (Local Time)

- LN Presale : 2023.09.04 (Mon) 11AM – 09.06 (Wed) 11AM

- General Sale : 2023.09.06 (Wed) 12PM



■MORE INFOhttps://t.co/8gTmnlgKxQ#TWICE #트와이스… pic.twitter.com/Yfjj5zbEZg — TWICE (@JYPETWICE) August 28, 2023

Venta de boletos

Respecto a la venta de boletos, todavía no se dan detalles de la posible preventa y la venta general, aunque por tener un antecedente en nuestro país podemos saber un aproximado de los costos que tendrán.

Para su show en 2019 las entradas tuvieron un precio de entre 800 pesos y 4700 pesos, sin embargo por la popularidad que han acumulado y al presentarse en un recinto diferente, los precios van a aumentar.

Basándose en eventos similares como BlackPink, se estima que los boletos lleguen a costar entre los mil pesos y hasta los 34 o 35 mil pesos en las zonas VIP.