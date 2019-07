Ty Dennis revivió a The Doors con toque mexicano

Ty Dennis ha estado frente a una batería desde que tiene memoria, según explica, no recuerda su vida antes de ello y es que en general, la música ha estado presente en su entorno, primero por su papá, quien también es baterista, y después por gusto, pues ha dedicado su vida a ello.

“Es verdad, desde que tengo recuerdos, siempre había baterías en mi casa y es algo que hago desde invariablemente” expresa Dennis en entrevista telefónica con El Sol de México desde Los Ángeles.

Originario de California, Estados Unidos, el talento de Dennis lo llevó a formar parte de The Doors of the 21st Century, al lado de los integrantes de la legendaria banda de los 60, The Doors, convirtiéndose así en el baterista favorito de Ray.

Dennis comenta que sus influencias musicales fueron muy variadas gracias a su padre, sin embargo, la música de los ochenta fue para él su más grande influencia “crecí con todo tipo de música pero cuando empezaba a tocar en serio la batería como de 12 o 13 años, escuchaba la música que se tocaba en ese entonces como The Police, pero también crecí escuchando jazz y bandas clásicas como Led Zeppelin, Rush y todo eso” explica.

Pero el gusto y el entendimiento de The Doors llegó a la par de su participación con los integrantes pues considera que “los exploré demasiado mientras trabajaba con ellos y los comencé a entender, en realidad conocía sus canciones pero no era su fan antes de colaborar en la banda”.

La música, debe de tener alma así como un conocimiento real sobre los instrumentos y la composición para Dennis, es por eso que confiesa no ser un gran fanático de la música actual, pues considera que en ocasiones, “la escena musical sin las letras y sin la voz no es gran cosa, solo son sonidos por computadora y acordes, pero nada está pasando ahí y eso es algo completamente diferente a como yo crecí” asegura el baterista.

“Antes la gente tenía que saber más cómo tocar. Para bien o para mal, la música ahora, no necesariamente tiene que ser hecha por músicos, no necesitas saber tocar un instrumento o estudiar, es diferente a artistas como Sting, Led Zeppelin, o The Doors, no me gusta mucho lo nuevo, pero tal vez porque soy viejo” añade entre risas.

Siempre activo, Dennis sigue tocando al lado de Kriegger y recuerda con cariño las veces que recorrió la Republica Mexicana con The Doors of the 21st Century y, esta vez, se prepara para su show en México al lado de la banda tributo a The Doors, The Crystal Ship Band, con quien ha compartido escenario en distintas ocasiones.

El espectáculo contará con “todas las canciones favoritas que quieren escuchar y más que eso Break on trough, Riders con the storm, que me encanta tocar, When the music is over, The end, Light my fire, Love me two times, y más” platica.

Dennis también ha tocado con otras bandas tributo pues “si los músicos son buenos y conocen las canciones, estoy contento con ello, no tienen que tocar exactamente como The Doors, mientras toquen bien y pongan su propia personalidad eso esta cool para mí, he tocado tantas veces esas canciones, que me puedo llegar a cansar de tocar lo mismo todo el tiempo”.

Por último el baterista comenta que la banda mexicana The Crystal Ship band “tocaron con Robie Kriegger en Aguascalientes y a él le gusto mucho, entonces si Robbie dice que tocan bien, es porque en verdad lo hacen, le ponen un toque mexicano que me gusta mucho”.