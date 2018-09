Tyler Henry el médium que hizo contacto con Michael Jackson

Apenas tenía 10 años cuando Tyler Henry se dio cuenta que su vida daría un giro inesperado. A su mente llegó la imagen de la muerte de su abuela, quien sufría de cáncer desde tiempo atrás. Desde entonces, el joven comenzó con una carrera como vidente que poco a poco fue obteniendo popularidad.



“Esta habilidad ha cambiado mi vida en muchos sentidos, me ha dado la oportunidad de ver las cosas en perspectivas muy diferentes y me ha ayudado a enfocarme en ciertas cosas. Realmente me ha dado la oportunidad de compartir cómo me siento con la gente que me rodea”, explica el joven de 22 años.



La fama le llegó cuando comenzó a tener contacto con famosos que murieron de manera prematura como Brittany Murphy o Robin Williams. Esto lo puso en la mira del ojo público, a tal grado que logró tener su propio show de televisión: Hollywood Medium with Tyler Henry, el cual estrena hoy a las 20 horas su tercera temporada, a través de E! Entertainment.



“Estos nuevos capítulos cuenta con estrellas invitadas que van desde Megan Fox, Iggy Azalea, Jim Parsons hasta La Toya Jackson, hay muchos nombres reconocidos”, adelanta el vidente en entrevistas telefónica con medios latinoamericanos.



Es justamente el nombre de esta última celebridad el que más atención ha llamado. Y es que, durante uno de los episodios, Tyler Henry tiene la oportunidad de conectarse ni más ni menos que con Michael Jackson, en lo que define como la visión más extraña que jamás haya tenido, pues comenzó a tenerla mucho antes de que supiera que la hermana del Rey del pop vendría a visitarlo.

“Cuando Michael Jackson vino fue muy extraño porque tuve la visión de un pájaro lleno de plumas sobre un hombro. Todo empezó a tener sentido cuando llegó La Toya Jackson, porque ella me explicó que MJ tenía un pájaro igual al que yo estaba describiendo, algo que era muy privado para él y que nunca fue público”, asegura Henry.

A esta anécdota se suma la de Jim Parsons, protagonista de The Big Bang Theory, a quien Tyler Henry ayudó a contactar con su padre, que había fallecido tiempo atrás. La temporada también cuenta con otras celebridades como la actriz Rosanna Arquette, el actor Chad Michael Murray y la conductora Guiliana Rancic.