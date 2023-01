U2 retoma su camino por los escenarios tras 5 años

Dice Bono que lo que la gente hace al formar un grupo, es lo que los antropólogos llaman armar un clan. Congenias con un conjunto de personas con las que no tienes relación genética, pero compartes intereses de algún tipo y se juran lealtad mutua.

En 46 años de carrera, eso es lo que ha hecho U2 y ahora es tiempo de volver a reunir al clan. Pasaron cinco años de su última gira mundial, con la que festejaron el aniversario del álbum Joshua Tree y seis desde Songs of experience, su último disco de estudio.

Los irlandeses eligieron 2023 para regresar y junto con su clan retomar su historia. El plan está trazado, la primera parada es el lanzamiento del libro Surrender: 40 canciones, una historia; le siguen el documental Bono & The Edge: A sort of homecoming, con Dave Letterman y el disco Songs of Surrender, con el que darán nueva vida y sentido a las canciones que los formaron como uno de los grupos musicales más importantes del mundo.

Orgullosos hijos del post punk, que han sabido navegar entre el rock, el pop y la música electrónica, Bono, The Edge, Adam Clyton y Larry Mullen Jr. iniciaron su historia cuando eran adolescentes y acudían a la Mount Temple School de su natal Dublín, ahí dieron sus primeros pasos musicales, pero obligados por la presión familiar y social intentaron seguir el camino habitual, cursar la universidad o tener un trabajo de 9 a 5. No lo lograron, su llamado a la aventura musical fue más fuerte.

Parte de esa historia la comparte Bono en su autobiografía, un ejercicio de escritura y dibujo en el que muestra su vida entera.

La vida en canciones

Surrender: 40 canciones, una historia (Penguin Random House 2022), no se trata de una biografía líneal y mucho menos tradicional, es la recopilación de muchos momentos, unos cercanos a la muerte y otros a la vida, que cuenta la historia de Paul David Hewson, conocido en el mundo como Bono, uno de los frontman más importantes del mundo, el hombre del corazón excéntrico.

Curiosas anécdotas entre colegas, como en la que cuenta que Robert Palmer le sugirió cantar en un tono más bajo; emergencias médicas, como la que vivió en la Navidad de 2016, cuando supo que nació con un defecto en la aorta que casi le causa la muerte, o situaciones más íntimas como la forma en que su padre vivió sus últimos días.

¿Qué es lo que hace U2 antes de salir a un escenario? ¿Cómo describe a sus compañeros de grupo? ¿Cuándo y en qué circunstancias escribió su primer éxito? Bono no se queda con nada.

Cada narración parte de la estrofa de una canción, así inicia cada uno de los 40 capítulos que conforman este acercamiento a todos los ángulos de su vida, desde el adolescente que se quedó huérfano de madre y de ahí su interés por formar su propia familia, hasta reconocer el escenario como un hogar en el que él, un ratón, se convierte en león, metáfora con la que él mismo se identifica.

Cada capítulo está acompañado de un dibujo creación del mismo Bono y al final comparte fotografías que enmarcan distintas etapas, desde su adolescencia a su papel como padre, todas intervenidas con frases que las describen.

Cortesía

Saludos desde casa

De esta labor individual de Bono, se desprende la idea de realizar un documental en el que Bono y The Edge conducen al periodista David Letterman por Dublín, su origen, la ciudad a la que siempre regresan.

“Dublín es una parte importante de nuestra historia. Está en nuestras canciones”, le revela Bono al periodista en un brevísimo avance de la experiencia en la que no sólo lo llevan a recorrer los lugares más memorables de la ciudad, sino que culminan con un concierto en un lugar emblemático, el teatro del edificio Ambassador que antes fue un cine, en la calle O’Connell en el norte de Dublín.

La amistad de más de 45 años de Bono y The Edge es la columna vertebral de este especial, que explorará como trabaja y convive este dúo de compositores, mientras charlan entre pubs, caminatas y sesiones de música.

Dirigida por Morgan Neville, Bono & The Edge: A sort of homecoming, se filmó también en Los Ángeles y Nueva York y se podrá ver a partir del 17 de marzo por Disney+.

Reinterpretan su pasado

Las mismas 40 canciones, a través de las cuáles Bono narra su historia en el libro Surrender, inspiraron la realización del disco Songs of Surrender, que más allá de una recopilación de su historia musical, es una reinterpretación de su pasado, una visita a esos temas que escribieron siendo unos jovencitos y a las que ahora les dan un nuevo sentido.

Son canciones de todas las épocas de la banda, la primera la dieron a conocer hace un par de semanas: Pride (In The Name Of Love).





The Edge produjo este disco que también incluirá los clásicos “With Or Without You”, “One”, “Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Invisible”, en algunos casos se trata de nuevas versiones musicales y en otros volvieron a grabar cada tema, con arreglos nuevos y en algunos casos, cambiaron la letra.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las 40 canciones se clasificaron en cuatro álbumes, a cada uno se le dio el nombre de un integrante de la banda. Solo falta que anuncien la gira. Habrá que esperar.