Con mucho respeto y gran nostalgia, Ulises de la Torre recuerda a sus difuntos con la tradicional ofrenda de Día de muertos, y como lo marca la tradición no pueden faltar los retratos de sus seres queridos, a quienes honra con sus alimentos y bebidas preferidos.



En el marco de las tradicionales fiestas de Día de muertos, en donde los mexicanos rinden homenaje a los difuntos, el conductor de Televisión Azteca aseguró que para él es un gran orgullo que las tradiciones se hereden a las nuevas generaciones.

“Vivo esta época con mucha melancolía, pero también con mucho orgullo porque esta tradición permanece en las nuevas generaciones, pero también en uno mismo al conocer más y enriquecerse de lo que lo es esta bella cultura que con altares, flores y fotografías hacen de este ritual algo único”, comentó el conductor del programa Lo que paso.

De la Torre confesó que cuando era más pequeño le emocionaba que llegara esta época del año para poder disfrazarse y pedir la tradicional calaverita. “El halloween de más chavito me emocionaba más, pero creo que ya más grande mi opinión sobre esta fiesta cambió porque, es lo mismo a lo gabacho, pero alláse distorsiona mucho todo”.

Aunque la celebración se enfoca principalmente en rendir un homenaje a las personas que se adelantaron en el plano terrenal, el actor comentó que no le atemoriza la muerte ya que es un “proceso que tenemos garantizado, la vida es muerte y la muerte es vida. Pero si tuviera que elegir como concluir mi paso por este mundo, me gustaría que no fuera doloroso. Vivir una vida larga y abandonar este mundo por causas naturales ya en la vejez”.

Y concluyó: “esta fecha, lo recuerdo y lo vivo como lo que es, honrar a nuestros difuntos, de cómo eran, lo que les gustaba y hacerlos presentes. Aunque sea una vez al año y también disfrutar de la comida, de toda la gastronomía y riqueza que tiene México”.