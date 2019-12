Encuentran muerto al cantante de k-pop Cha In-Ha

El actor surcoreano Cha In-ha fue hallado muerto en su casa, dijo el miércoles la policía, la tercera celebridad joven del país que muere en los últimos dos meses en medio de un creciente debate sobre las presiones sociales que enfrentan los artistas.

En un caso no relacionado, la agencia de representación de la estrella del K-pop Kang Daniel, Konnect Entertainment, dijo que el exintegrante de la exitosa banda de chicos Wanna One había decidido tomar un descanso de sus presentaciones programadas debido a "depresión y ataques de pánico".

me acabo de enterar de la muerte de este angelito, no tengo nada más para decir solamente que fuist y vas a ser una personita maravillosa, gracias por tanto, lo hiciste genial.

La agencia dijo que el cantante de 22 años ha estado mostrando recientemente "frecuentes signos de empeoramiento de la salud y la ansiedad".

Kang era un exintegrante de Wanna One, de 11 miembros, que se convirtió en una de las mayores bandas de K-pop después de su debut en 2017. Empezó a actuar como solista en 2018.

Aunque la cultura pop surcoreana proyecta mayormente una imagen saludable en el escenario y la pantalla, recientemente se ha visto afectada por una serie de muertes prematuras y casos penales que han revelado un lado más oscuro de la industria.

Un oficial de policía dijo a Reuters que Cha, de 27 años, fue hallado muerto el martes y que la causa de su muerte aún se desconocía.

Cha, cuyo nombre real es Lee Jae-ho, debutó en cine en 2017 y antes fue integrante de la banda de chicos de cinco miembros Surprise U, que lanzó dos álbumes.

El cantante y actor había dejado una publicación en Instagram el día anterior a ser hallado muerto, un mensaje de una línea a sus fans: "Todos tengan cuidado de no resfriarse".

No había reportes que sugirieran que hubiera sido víctima del tipo de ataques personajes y acoso cibernético que otros artistas de K-pop han recibido.

La industria también ha sido golpeada por una serie de escándalos sexuales. La semana pasada, dos exmiembros de una banda de K-pop fueron condenados por agresiones sexuales y sentenciados a términos de prisión.