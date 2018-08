Última temporada de House of Cards ya tiene fecha de estreno

Fans de House of Card el momento ha llegado, Netflix reveló hoy un teaser y la fecha de estreno de la última temporada.

Será el 2 de noviembre cuando la historia al fin revele que pasará con Claire Underwood ( Robin Wright) frente a la Casa Blanca.

A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW — House of Cards (@HouseofCards) 4 de julio de 2018

Recordemos que la decisión de terminar la serie se dio a partir del escándalo sexual en el que estuvo involucrado su protagonista Kevin Spacey, quien interpretaba a Francis Underwood.

The Final Season. November 2. #MyTurn pic.twitter.com/vGRFlbfcyG — House of Cards (@HouseofCards) 7 de agosto de 2018

Tras la polémica, el actor tuvo que dejar la serie y los escritores tuvieron que darle un giro a la historia que pondría fin a una de las series más famosas de la plataforma digital.