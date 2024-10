Un accidente inspira “Las mutaciones”, la cinta se estrenó en el FICM 2024

En 2017, el cineasta Jorge Ramírez Suárez vivió un hecho que lo alejó del medio cinematográfico durante dos años. En ese momento pensó en que, posiblemente, no podría volver a hacer lo que tanto ama: el cine.

Esa reflexión lo llevó a adentrarse a distintas lecturas y fue así como se encontró con la novela “Las mutaciones”, de Jorge Comensal, misma que adaptó a la pantalla grande. La película se estrenó este jueves en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Sufrí un asalto en 2017 y eso no me permitió estar activo dos años; llevo todo este tiempo recuperando mi salud poco a poco. Fue durante la Berlinale, cuando llevé la cinta ‘La gran promesa’; ahí tuve este episodio traumático y cuando me recuperé empezó la pandemia y comencé a escribir este guion luego de haber leído la novela”, afirmó el director en entrevista.

El filme aborda la historia de “Raúl” (Tony Dalton) un abogado exitoso que tiene pláticas de manera constante, de hecho su voz y su labia son sus herramientas básicas de trabajo. Sin embargo, debido a un tumor, los médicos se ven obligados a amputarle la lengua, por lo que su mundo cambia radicalmente y tendrá que aprender a vivir con esta condición.

“Raúl" establece una gran relación con su empleada doméstica, ‘Elodia’ (Mónica del Carmen) que prácticamente se vuelve su enfermera, no está entrenada para eso, pero lo cuida, no puede hablar, sólo se puede comunicar por medio de mensajes de texto y toda esa trama va a partir de que lo empieza a cuidar la empleada.

“En su ingenuidad, ‘Elodia’ le regala un loro para que se comunique llamándola cuando él lo necesite, así que el loro se vuelve un personaje importante en la película. Poco a poco, los tres comienzan a formar una relación emotiva. Es una historia muy fuerte porque la enfermedad le cambia la vida, pero al mismo tiempo también es muy humana, llena de solidaridad y de empatía”, expresó el cineasta.

A pesar de que en el libro ya contaba con una investigación previa, el cineasta apostó por adentrarse mucho más en indagar sobre diferentes tipos de cáncer que pueden desembocar en este problema.

“Hablé con gente que tuvo problemas similares y parientes de pacientes, descubrí que todo mundo tiene un ser querido que ha tenido cáncer, es impresionante la cantidad de gente que ha experimentado esta enfermedad, todo mundo tiene un pariente o ser querido afectado”, compartió.

El título de la cinta hace referencia a dos cosas, la primera a la unión de las células que pueden provocar cáncer en una persona y la segunda, a esa transformación que un ser humano experimenta al momento en el que se enfrenta a un obstáculo.

Una de las mayores reflexiones del filme es cómo lidiar con los cambios a los que nos enfrentamos como seres humanos, desde los que surgen de situaciones positivas, como negativas.

“Cómo una enfermedad te cambia la vida, que ya no eres el mismo y te enfrentas a una incertidumbre que no sabes qué va a pasar; de alguna manera lo viví yo con el asalto y que tuve de estar dos años fuera de circulación, me llevó a pensar ‘¿qué pasa si ya no puedes seguir haciendo lo que hacías o seguir haciendo lo que siempre hacías?, es una reflexión de vida.

“A veces uno cree que tiene la vida ya por sentada, que no nos va a pasar nada y cuando pasa algún accidente o problema de salud, la vida puede cambiar muy rápido y eso es algo para lo que no siempre estamos preparados, o no lo pensamos”, aseguró el director de cintas como “Buenos días, Ramón” (2013) y “Conejo en la luna” (2004).

Además de Dalton y Del Carmen, el elenco lo completan los actores Vicky Araico, Verónica Langer, José Carriedo, Bastián Calva y Sophie Valencia. Se espera que la película llegue a salas de cine en la primera mitad del próximo año.