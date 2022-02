Un cantautor debe hacer caso a su instinto: David Aguilar

El David Aguilar encontró en Adán Jodorowsky el mejor de los cómplices para darle cauce a su propuesta musical, él produce su más reciente disco Agendas vencidas, un álbum que nació de la sugerencia al intérprete de Vuelvo de hacer un disco con canciones íntimas.

Este proyecto obedece a un deseo del cantautor por explorar sus límites creativos, un objetivo que se fijó como prioridad, luego de atravesar una etapa donde buscaba la excelencia.

“Hubo un tiempo donde tenía esa obsesión de querer ser el mejor cantautor. Cuando tenía 18 o 19 años pensaba mucho en eso, y luego empezó a parecer ingenuo, y dije 'a ver, ¿qué significa?' y ahora no se sostiene tanto esa idea”, compartió con El Sol de México en una entrevista vía Zoom.

“La mejor ruta para la felicidad es el capricho, y más para un artista. Debemos hacer lo que nos atrae, hacia allá debemos ir, no importa si uno es el mejor. Vas para allá porque es lo que te gusta, lo que te llama, y la calidad o el valor queda de lado. Soy un ser, un animal artístico de lo más caprichoso”.

Originario de Culiacán Sinaloa, el nueve veces nominado al Grammy, confía en su trabajo, dice que este disco podría ser una de las grandes obras de su carrera, pues al contar con el apoyo de Jodorowsky, tiene mucha fe en que brindará un sonido fresco a su música.

“Me gusta mucho, en la mentalidad en que todo lo presente es lo mejor, pero el tiempo va a decirlo. Quizá sí, porque se conjugan muchos factores que de momento apuntan hacia allá. Uno, que el vínculo artístico con Adán es muy íntimo, nos entendemos muy bien”, dijo.

“Pero también acaba de salir, estoy con la expectativa que cumplirá su cometido de deslindarse de muchas cosas que venía mostrando, como de las cosas que conviven en nuestro entorno actual”, agregó.

Reconoce la labor femenina

En su carrera El David Aguilar ha coescrito canciones con Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Bratty y Silvana Estrada y al preguntarle sobre el panorama que atraviesan los compositores actualmente, externó su deseo de que la industria difunda más el trabajo de las mujeres, pues las considera una parte imprescindible en la música como expresión artística.

“Sería muy lindo que se pudiera ver ahora el trabajo de tantas compositoras que hay. Tenemos una ausencia de la mujer en el área de la composición, pese a que hay muchos nombres, no se nos ha instalado en la cabeza que están ahí”, detalla el cantautor.

En relación con la búsqueda de nuevos talentos, mencionó que ésta debe hacerse teniendo como prioridad el trabajo y la creatividad, dejando un poco de lado la parte del entretenimiento, que actualmente predomina en los medios.

“A mí no me gustan los programas donde ponen a los chicos a competir y le dan más importancia al rating, a lo que se hace por levantarlo, y es una cosa como de coliseo romano. Concursar en el arte es raro, porque no es lo mismo que en el deporte”, considera el músico, que hace 12 años fue uno de los primeros en ganar la beca María Greever de composición.

En el deporte, considera, “mides cuánto saltó una persona en relación a otra, y gana, pero en el arte en qué te basas, es tan subjetivo todo que se distorsiona, el propósito y la experiencia acaba pareciendo que se trata de entretenimiento ante todo, y del beneficio de rating”, finalizó El David Aguilar.