Un comienzo ambivalente en la Berlinale 2018

Después de la animación de la película de inauguración de Wes Anderson y de su parábola sobre la lucha entre el mal y el bien, nos hemos adentrado a temáticas realistas y actuales en los géneros de ficción y del documental.



Respecto a ficción de las cuatro películas vistas hasta ahora, el balance es más bien desigual.En competición se presentó en estreno mundial la primera producción paraguaya que participa en este certamen. Se trata de Las herederas, el primer largometraje de Marcelo Martinessi que fue co-producido con Uruguay, Brasil y Alemania.



Su narrativa se enfoca en la relación de dos mujeres de edad madura y del intento de una de ellas de independizarse y tratar de reanudar su vida a raíz de unas circunstancias inesperadas.



La película vale sobre todo por la matizada y reservada actuación de Ana Brun, la dirección de los actores y el manejo de las relaciones entre los personajes por Martinessi, mientras que el guion escrito por él mismo resulta ser el punto débil de la película por su falta de cohesión.



Este estreno marcó la importante presencia del cine latinoamericano en la Berlinale, ya que el director del certamen Dieter Kosslick ha ofrecido amplio espacio al cine del continente desde el inicio de su mandato en 2001.



El segundo largo de ficción en competición es la producción independiente norteamericana Damsel, dirigida y escrita por los hermanos David Y Nathan Zellner, que resultó ser un intento de reinventar las reglas narrativas del género del western a través de la historia de un joven de buena familia (Robert Pattinson), quien se adentra al profundo Far West para reunirse con su bien amada (Mia Wasiskowska), algo que se desarrolla de manera inesperada. En resumen, una especie de roadmovie, salpicado con toques de humor y situaciones inhabituales a las que no necesariamente todos serian adeptos. Yo seguramente que no.



La prestación de Pattinson demuestra al igual que aquella en Good time de los hermanos Safdie, estrenada en Cannes el año pasado, que este joven actor inglés ha dejado atrás su imagen de ídolo del público juvenil (en las películas Twilight, entre otras), convirtiéndose paulatinamente en un intérprete de considerable peso y sustancia. Un camino que parece recordar lo hecho por Leonardo di Caprio.



El tercer largo de ficción de hoy día que me dejó con muchas interrogaciones fue La vida caótica de Nada Kadic, de Marta Hernaiz, presentada en el Forum con el que se lanzó la numerosa presencia de películas mexicanas aquí. Esta poco habitual co-produccion mexicano-bosnia, enteramente rodada en el país balcánico, se antoja como el retrato de una madre soltera y de su pequeña hija autista. Presentado como de ficción, pero empleando técnicas narrativas cercanas al cine documental, el primer largo de esta joven directora mexicana deja que desear, principalmente por la falta de composición dramática del personaje de la madre.



Felizmente fue a raíz de un largo de ficción y de dos documentales presentados en las secciones Forum y Panorama que uno puede felicitarse porque el día concluyó con un balance positivo.



El de ficción, Hierba, es la última oferta del gran maestro coreano del cine intimista Hong Sangsoo, una exquisita observación, discreta, y a la vez reveladora de las relaciones entre parejas que se desarrollan entre los clientes de un café.



Fue estrenado en el Forum, al igual que el documental El vals de Waldheim de la austriaca Ruth Beckermann, que resultó ser el devastador retrato del, por largo tiempo escondido, pasado nazi del ex secretario de Naciones Unidas,y posteriormente presidente de Austria, Kurz Waldheim.



En cuanto a Central Airport THF del brazilenio Karim Ainouz, que tuvo su premiere mundial en Panorama, es el retrato de Tempelhof al antiguo aeropuerto de Berlín,convertido en parque, y que a la vez desde 2015 alberga en sus edificios la comunidad más grande de refugiados del Oriente Medio que buscan asilo en la Unión Europea, y particularmente en Alemania, a raíz del conflicto de Siria.