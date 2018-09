Un día como hoy pero de 1946 nació Freddie Mercury

Si alguien te pregunta por un tal Farrokh Bulsara, un “archifamoso” y “reconocido” cantante y no sabes qué contestar, no te preocupes, ahí te van dos datos más: Nació en Tanzania y cantaba con una banda llamada Smile…



¿Tampoco te suena?

¿Sigues con cara de what?

Pues entonces acude de inmediato a la Enciclopedia del Rock y entérate para sorpresa tuya: Se trata ni más ni menos que de Freddie Mercury, el talentoso, carismático, histriónico, controvertido y excéntrico vocalista de Queen, quien ciertamente nació en la isla de Zanzíbar, perteneciente a aquella nación africana y fue bautizado con el nombre de Farrokh Bulsara.

Lo anterior viene a cuento porque se cumplen dos fechas significativas en la historia de la icónica banda británica, pues un día como hoy, pero hace 45 años, fue lanzado en Estados Unidos el álbum-debut de Queen, bajo el título del mismo nombre y, por otro lado, si viviera, Freddie Mercury cumpliría mañana 72 años. Dos efemérides que se juntan, como se juntaron ellos para formar una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, con Brian May en la guitarra, Roger Taylor en la batería, John Deacon en el bajo (el último en unirse al grupo) y Freddie en el show arriba del escenario.

El cantante, compositor, pianista y diseñador gráfico falleció el 24 de noviembre de 1991 a consecuencia de SIDA, pero dejó una obra deslumbrante en la escena del rock, tanto con la banda con la cual grabó 14 álbumes, como en plan de solista. Un día antes de su muerte comunicó al mundo que padecía la terrible enfermedad. Una estatua suya le rinde homenaje perenne en la localidad suiza de Montreux, famosa entidad donde se realiza anualmente importante festival de rock. Ahí compuso la otra banda icónica, Deep purple, su clásico Humo en el agua.

Farrokh Bulsara nació el 5 de septiembre de 1946 en el seno de una familia de sangreindia. Sus padres eran originarios de Bombay y se habían trasladado al continente negro por requerimientos laborales del jefe de la familia. Mercury tenía una hermana menor de nombre Kashmira. Fue en Bombay, precisamente, donde a la edad de siete años aprendió a tocar piano y, como ocurre con todos los cantantes y grupos musicales, comenzó actuando en fiestas familiares y festivales escolares con un grupo llamado The Hectics, que interpretaba rock and roll al estilo de Little Richard.

En 1964 Freddie y su familia tuvieron que mudarse a Inglaterra debido al estallamiento de la revolución en Zanzíbar; en la capital inglesa Freddie estudió arte y diseño gráfico mientras trabajaba en un almacén. Fue ahí donde conoció a Tim Staffell, quien era cantante y bajista de la banda Smile, en la que también tocaban Brian May y Roger Taylor y lo invitó a unirse a ellos como segundo cantante. Freddie no se unió a las primeras de cambio, pues antes actuó en una banda de Liverpool de nombre Ibex, influenciada por Eric Clapton y Ginger Baker. Su debut como cantante tuvo lugar el 23 de agosto de 1969 en la ciudad de Bolton, Inglaterra.

A partir de entonces el señor Bulsara desarrolló una carrera meteórica que lo convirtió en todo un icono del rock, una leyenda matizada con asuntos como su matrimonio con Mary Austin, su relación sentimental con Jim Hutton, sus increíbles cualidades vocales y el encumbramiento de Queen en lo más alto de la escena rockera.

Queen vino a nuestro país a finales de 1981 para ofrecer tres conciertos, dos en Puebla y uno en Monterrey. El Sol de México acudió al aeropuerto capitalino a recibir a Freddie Mercury, quien, en sus presentaciones, solía aparecer con un sombrero de charro.





EL DISCO-DEBUT

Fue el 4 de septiembre de 1973 cuando el primer álbum de Queen fue lanzado en Estados Unidos, aunque su debut fue un par de meses antes en Inglaterra. No fue fácil concebirlo. Incluso no había empresa discográfica que se atreviera a distribuirlo.

Roy Thomas Baker, John Anthony y los miembros de Queen se encargaron de producirlo, grabando en los estudios Trident y De Lane Lea Music Center ambos en Londres.

El álbum, de 38.36 minutos de duración, contiene 10 temas que oscilan entre el hard rock, el heavy metal y el rock progresivo. Mercury compuso cinco de esos temas, Brian May, cuatro, y uno Roger Taylor.

La idea de grabar Queen surgió de la oportunidad de probar los nuevos equipos de grabación de los estudios De Lane Lea, que finalmente no convencieron del todo a Roy Thomas Baker, quien pidió a los muchachos regrabar los temas con mejor equipo.

Aun cuando grabaciones y mezclas terminaron en noviembre de 1972, tardó meses encontrar disquera para publicarlo, así que decidieron ellos mismos hacerlo. Esto desanimó a los muchachos que, sin embargo, se enfrascaron en la tarea de componer material para un segundo álbum: Queen II.





TRACK LIST

1.- Keep yourself alive (May)

2.- Doing all right (May/Staffell)

3.- Great king rat (Mercury)

4.- My fair king (Mercury)

5.- Liar (Mercury)

6.- The night comes down (May)

7.- Modern times rock and roll (Taylor)

8.- Son and daughter (May)

9.- Jesus (Mercury)

10.- Seven seas of Rhye (Mercury)





LA CRÍTICA

La opinión de los expertos fue dividida, pues mientras unos alegaban que al álbum le faltaba coherencia, como fue el caso de Allmusic que sólo le concedió tres estrellas de cinco posibles, para la revista musical Q resultó lo máximo. De todas formas, en este primer álbum quedó plasmado el sello que seguiría la banda lanzando posteriores hits de inconmensurable factura como Rapsodia bohemia y Somos los campeones, a lo largo de una brillante trayectoria que los encumbró, simplemente, entre los número uno.