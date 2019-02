Un gran reto interpretar a Silvia Pinal: Nicole Vale

Para la actriz Nicole Vale es un reto y una responsabilidad encarnar a la diva del cine nacional durante su etapa de adolescencia en la bioserie Silvia frente a ti, la cual comenzó sus transmisiones el pasado domingo.

En entrevista con El Occidental, la actriz dijo: “Estoy muy feliz, es una gran oportunidad, ya llevamos mucho tiempo desde que la grabamos, pero puedo decir que empiezo 2019 con el pie derecho”.

El reto de interpretar a esta estrella “fueron muchas cosas, convertirme en una mujer tan fuerte, ese fue el mayor reto. Yo hago a Silvia a los 15 años, y creo que a esa edad casi todas las mujeres somos niñas. Ella ya sabía lo que quería hacer, cuál era su destino, creció muy rápido, porque tenía muy fija la meta a la que quería llegar” mencionó.

Una etapa poco conocida de la gran estrella “en su vida todo fue trabajo, logró sacar adelante su familia, su casa, fue mamá muy joven, entonces interpretar esta mujer tan fuerte, teniendo yo 16 años ,fue una gran responsabilidad y una de las mejores oportunidades”.

Nicole Vale recibió varios consejos de su mamá, la también actriz Arlete Pacheco. “Me llevo súper bien con ella, toda la vida me ha apoyado, en todo, ha sido una persona increíble, me ha dado muchos tips en la actuación. Para este proyecto me dijo que le hiciera caso a los directores, y siempre ha estado cerca de mí”.

La joven actriz no se ha visto en un capítulo completo: “He visto pedacitos, algunas cositas en la sala de edición, me emocionó muchísimo, no he visto un capítulo completo, pero lo que he visto me ha encantado, creo que le va a gustar mucho a la gente”.

El proyecto llegó directo “no me hicieron casting, Carla me tomó en cuenta porque trabajé con ella en la producción sobre de Joan Sebastián y ella me propuso hacer este papel, yo pensaba que iba a tener una participación en la bioserie, pero cuando me dijo que yo sería Silvia, fue increíble, pues que alguien confíe así en tu trabajo es algo que me emociona y me compromete a hacer bien las cosas”,dijo.