Una familia de diez regresa a la televisión con mucha diversión

Dinero insuficiente, vivienda reducida, escaso empleo bien pagado y una vida sin los apoyos gubernamentales, aunque existen: al Adulto Mayor, Ayuda del desempleo o Becas escolares; es lo que vuelve a enfrentarse el patriarca Plutarco López (Jorge Ortiz de Pinedo), en sus nuevas aventuras dentro de la 2 y 3 temporada del programa de comedia Una familia de diez.

Al retornar a la televisión mexicana a partir del domingo 25de agosto, a las 19:30 horas, en el canal Las Estrellas, a 12 años de no tener novedades en el interior de la familia López, de nueva cuenta regresan sus personajes pero con dos integrantes más como son los niños Justito (Tadeo Bonavides), y Victoria (Camila Rivas), hijos de La Nena y Adolfo Gaby y Plutarco.

“Recrearemos 26 nuevos episodios en los que sabrán de las vicisitudes de una familia que con un sueldo raquítico una numerosa familia tiene que subsistir en la vida y esto lo viven la mayoría de las familias mexicanas y cuando integrantes y más integrantes se meten a tu casa por cuestiones naturales de amor, solidaridad y ayuda moral, no los puedes correr, los tienes que ayudar, porque como mexicanos somos muy unidos”, precisó Jorge Ortiz de Pinedo, actor, director y productor.

Y, de las carencias que se seguirán privando en cada episodio, narró Ortiz de Pinedo que, “a pesar que hay ayuda gubernamental, mi padre Arnoldo no la puede tener porque no tiene Acta de Nacimiento, o sea; no existe; mi hija Martina, es muy burra no tiene beca y Adolfo que es un fósil en la universidad, ni pensar que le den ayuda económica. Seguimos en las mismas”.

HABRÁ INVITADOS ESPECIALES EN CADA EPISODIO

Tras la presentación hecha por Pedro Ortiz de Pinedo, realizador ejecutivo también, expresó que Una familia de diez, viene con sus artistas originales de base como son Plácido López (Jorge Ortiz de Pinedo); Arnoldo López (Eduardo Manzano); Renata de López (Zully Keith); La Nena (Andrea Torre); Plutarco (Ricardo Margaleff); Gaby Daniela Luján; Martina (Mariana Botas); Aldolfo (Moisés Iván Mora), Aldolfo; Maria Fernanda García, La tía Licha; Jéssica Segura, Tecla; también dio los nombres de actores, actrices y conductores invitados:

“Para la segunda y tercera temporada contaremos con Esteban Arce, Paola Rojas y Lucía Guilmain, el resto de los invitados los irán descubriendo en cada capítulo”, informó Pedro Ortiz.

GIRA TEATRAL LA FAMILIA DE DIEZ

Y en los últimos cinco años con la producción teatral La familia de diez, para este 2019, arranca la temporada la primera semana de septiembre por varias ciudades principales de la República Mexicana:

“Aunque por mi problema de EPOC ya no puedo vivir todo el año en la CdMx, ocuparé en lo que resta de este año en trabajar en la gira con la obra teatral, porque no pienso retirarme de la actuación ni de la producción de obras, a pesar de mis males de respiración”.