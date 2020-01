Unicable estrena programa "El menú del día", el único que va en vivo

En un momento donde la información cambia minuto a minuto, tener un espacio de televisión en vivo resulta una gran oportunidad para llevar al público información fresca.

Así lo considera Maca Carriedo, quien junto a Regina Rojas conduce el programa El menú del día, una producción de Unicable que se transmite todos los días a las 14:30 horas y que significa el primer show que este canal realiza con un formato en vivo, donde se abordan temas de entretenimiento y curiosidades en las redes sociales.

“Por un mundo tan convulsionado y por el exceso de información que hay en todos lados es mucho mejor ser un programa completamente en vivo”, opina la conductora, quien considera que es una gran responsabilidad estar al frente de este proyecto. “Salvo algunos programas especiales, no había habido antes un programa en vivo en Unicable. Así que eso me hace sentir muy feliz, con un compromiso grande para que los jefes no se arrepientan de la decisión”.

Maca Carriedo cuenta por su experiencia en el programa DGeneraciones de Unicable que a veces los contenidos puedes envejecer rápidamente si no son emitidos al momento. “Yo me daba cuenta cuando grabábamos en la tarde y el show pasaba en la noche, de pronto el programa podía parecer viejo sin tener ni tres horas de haberlo hecho”.

“Es un gran punto a nuestro favor decir lo que está pasando en el momento y si alguna noticia que demos durante la transmisión tiene una reacción la podemos compartir en ese momento. Por eso creo que no hay cosa mejor que la televisión en vivo”, dice.

La conductora enfatiza en que actualmente “los espacios en vivo que hay en las televisoras son los menos, la mayoría de los contenidos son grabados. Entonces creo que hacer El menú del día en vivo fue una decisión muy inteligente y drástica de Unicable que creo que es lo que ha hecho de este canal lo que es hoy”.

Este no es el único show que la conductora prepara, pues en los próximos meses estrenará un nuevo programa donde abordará su pasión por los automóviles, tema que ha estado ligado desde pequeña y en los inicios de su carrera.

“Desde chiquita corría coches y me han gustado mucho. Después de estudiar comunicación en una radiodifusora me invitaron a hacer periodismo automotriz y así comencé en la radio, cubriendo distintos autoshows mundiales, eventos de carreras, de motos alrededor del mundo. Ahora vamos a llevar a los coches al límite en la televisión mexicana y estoy muy contenta de eso”.

A la par de este proyecto, Maca Carriedo también concluyó el piloto de un programa de televisión que formaría parte de la barra de comedia de Televisa, aunque no ofreció más detalles al respecto.