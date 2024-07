Usuarios de Ticketmaster reaccionan ante el hackeo

En un hecho inédito, Ticketmaster alertó a sus usuarios en México que su plataforma fue hackeada. Aunque el ataque ocurrió entre el 2 de abril y el 18 de mayo, hasta este 13 de julio lo dio a conocer mediante correos electrónicos a algunos de sus clientes.

En un breve sondeo entre asistentes a la función de “Disney On Ice” en el Auditorio Nacional y el concierto de Los Bunkers en el Palacio de los Deportes, El Sol de México pudo comprobar que los adultos siguen pagando con tarjeta física y prefieren ir a las taquillas, al tiempo que los jóvenes están más familiarizados con las compras digitales.

Tábata Hernández, comentó que compra regularmente boletos por Ticketmaster, “pero para venir a ver el espectáculo de ‘Disney On Ice’ porque hoy me sobró tiempo, vine a adquirirlos en la taquilla.

"De ser cierto que fue hackeado Ticketmaster, mis datos están vulnerables, porque siempre pago mis boletos con mi tarjeta física; sé que es reciente el uso de la tarjeta digital, espero que mi información no esté expuesta para que los hackers ganan mal uso.

"Hace mucho tiempo no compraba en taquilla y nos ahorramos el dinero extra que cobra Ticketmaster. La verdad no estamos enterados que hackearon a Ticketmaster pero si es cierto, pedimos que incrementen sus niveles de seguridad en sus sistemas", concluyó.

RECOMIENDAN USO DE TARJETA DIGITAL

Incrédula, Fabiola Murrieta, otra usuaria de la boletera, dijo que le parecía poco probable el hackeo, del cual no había recibido notificación. “Yo adquiero mis boletos con la tarjeta virtual que solo dura cinco minutos, desde que extraen el dinero del banco y aunque tengamos confianza o no en esta empresa, como es un monopolio, no nos queda de otra adquirir los boletos por la única opción de compra ", precisó.

Para Irán Murillo, el uso de tarjeta digital es habitual. "A mí hasta ahora no me ha llegado el correo de Ticketmaster informando de ese hackeo. Yo utilizo la tarjeta virtual para adquirir mis boletos y no me siento en realidad vulnerada o afectada, mis datos como el CVD, en cinco minutos caducan y no hay manera que accedan a ellos.

"Al ser cliente del banco tenemos la opción de comprar con la tarjeta física o virtual, es lo que garantiza que nuestros datos no sean tan vulnerables. Y es muy recomendable que todas las compras por línea lo hagan con la tarjeta digital porque el CVD cambia cada cinco minutos", expresó.

CON ESOS PRECIOS, DEBERÍA SER MÁS SEGURO

"En mi caso desde que soy papá compro los boletos directo de taquilla, en primera porque prefiero hacerlo en efectivo y segunda, porque me ahorro el dinero extra que cobra Ticketmaster como comisión”, compartió Daniel León.

"Al ser una plataforma, es blanco de ataques de los hackers, como cuando fue el concierto de Bad Bunny", agregó.

Ulises y Aarón sí recibieron el mensaje de Ticketmaster. “En la mañana recibí un correo y pensé que era un correo equis, pero le pregunté a Aarón y me dijo que a él también le había llegado. No siento tanto inseguridad, porque está pasando con todo, no es solo Ticketmaster, ya cualquier sitio donde tengas tus datos, en cualquier momento vas a recibir un correo”, mencionó Ulises.

Aarón por su parte, resaltó que la plataforma debería “mejorar la capacidad que tiene ellos para resguardar bien nuestros datos, que son datos confidenciales. Los cobros por servicio no son nada baratos, sí es un porcentaje considerable, deberían poder solventar esas fallas”.

A Blanca y Frida no les llegó ningún mensaje de Ticketmaster y aunque ambas manifestaron su preocupación por el uso indebido de sus datos bancarios, Frida confió en que “la Profeco ya actúa rápido, por lo que he estado viendo en redes sociales, por las cosas que luego hacen como pasarse de listos con los precios”.

Blanca mencionó que “el hackeo que ha habido en algunos conciertos ya es preocupante, que aún teniendo los boletos, ya teniendo esa seguridad, ha habido clonación de boletos y también habían dicho que ya no se iban a hacer responsables si un grupo cancelaba, no iban a reembolsar ese dinero, y la Profeco actuó también”.