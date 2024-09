Ute Lemper la diva alemana vuelve a México con dos noches interminables de cabaret

Cuenta la historia que alguna vez hubo una Alemania en donde la libertad de expresión, la diversidad sexual y los derechos de la mujer se concentraban en interminables veladas de sátira y grandes canciones que después fueron silenciadas con el holocausto.

Todo ese repertorio, inmortalizado por compositores como Kurt Weill y Berthold Brecht, autores que manifestaban un discurso desde la oscuridad del exilio, se mantiene vivo gracias a la interpretación que hacen de él artistas como Ute Lemper, la actriz y cantante que desde principios de los años ochenta ha llevado a buena parte del mundo el llamado cancionero de las míticas noches de cabaret.

Este 23 y 24 de septiembre, la diva alemana regresará a México para presentar un espectáculo llamado “Noches íntimas de Kabarett”, que como ella misma asegura, no se limita a traer las canciones como una forma de entretenimiento, sino que expone una narrativa que lleve a la reflexión histórica y humanitaria, “para redescubrir de dónde venimos y a dónde hay que decidir continuar”.

En entrevista con El Sol de México, la artista aseguró que además del repertorio de cabaret, este nuevo show incluirá clásicos de la chanson française, desde Édith Piaf hasta Jaques Brel, además de la magia de los grandes musicales y sendos homenajes a figuras como Marlene Dietrich y Pablo Neruda.

“Será una retrospectiva muy interesante de mi vida, pues incluiré el repertorio de raíces que es el repertorio de Weimar, el cual por supuesto comienza con el Cabaret de Berlín, pero que va más allá. También incluiré algo del repertorio francés, que es uno de mis favoritos, y como además se cumplen 100 años de la publicación de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda, también haremos algo de eso”.

Sus conciertos, que incluyen composiciones de autores como Kurt Weill, Berthold Brecht, Edith Piaf y Jacques Brel, han sido aclamados en los escenarios más prestigiosos del mundo





En 2023 la artista cumplió cuatro décadas de trayectoria, tanto en teatro musical como en todo tipo de escenarios, por lo que confiesa que para ella presentar este espectáculo es como “una retrospectiva melancólica y poética”, en la que además compartirá algunas composiciones propias y tendrá como invitada especial a la mexicana Susana Zabaleta, con la que presentará dos números especiales.

Acerca de estos 40 años de trayectoria, la artista asegura que ha pasado por varias etapas:

“Los primeros 20 años de mi carrera fueron una mezcla de producciones en Broadway, Londres y París, con teatro y películas. Pero después del año 2000 cambié un poco y comencé un nuevo capítulo en el que además incluyo mis propias creaciones. Era algo necesario para mí, porque ya había hecho todas las producciones teatrales que quería hacer y ya quería crear algo que simplemente saliera de mi propia imaginación”.

Aunque como toda buena artista, su búsqueda no terminó ahí.

“Después de eso me vi en la necesidad de adentrarme en un territorio mucho más inseguro para mí y de hacer todo tipo de experimentos, donde algunos eran más comerciales que otros, pero todos surgían de la necesidad de asumir nuevos riesgos y aventuras, lo cual me hizo muy feliz”, confiesa.

Y hablando de su historia, le pedimos más detalles sobre una autobiografía que se publicó recientemente.

“Bueno, la escribí primero en alemán, por lo que en Alemania ya está disponible y es un éxito de ventas, igual que en Italia. Ahora estamos trabajando en la traducción al inglés y el español, aunque pasará un tiempo antes de que salga. Escribirla fue para mí muy interesante, pues tiene muchos pensamientos sobre la historia y también asuntos sobre mi vida personal, sobre la que nunca escribo realmente. Mi vida como madre, como amante, como esposa, como una persona con miles de dudas y miles de ideas e inseguridades y muchas lágrimas, además de algo de felicidad”.

“Pero todo es muy poético. No es un drama, ni una telenovela, sino pensamientos muy poéticos. Fue todo un ejercicio de meditación llevar todo eso a un contexto espiritual o poético”, añade.

Su sello inconfundible: El cabaret

Nacida en Münster, Alemania, Ute Lemper se formó en The Dance Academy en Colonia y en la escuela de drama Max Reinhardt Seminar, en Viena. Su trayectoria incluye papeles en producciones como Cats, Peter Pan y Cabaret, que le valieron el Premio Molière como “Mejor Actriz en un Musical”, además de que destacó con el papel de Velma Kelly en Chicago, por el cual recibió el Premio Laurence Olivier.

Pero la etiqueta con la que siempre se le asocia son sus presentaciones de cabaret, repertorio que se dio a la tarea desempolvar y actualizar para llevar a las nuevas generaciones, haciendo de paso una analogía entre la vida y estas canciones:

"Si haces una sátira del destino, de la manera en que está organizada la vida y además lo cuestionas, entonces se puede decir que la vida es un cabaret”, comenta.

Recuerda que aún estudiaba la secundaria cuando tomó un seminario sobre Kurt Weill, y que fue ahí donde descubrió al que llama “un poeta y compositor tan increíble”.

“Las palabras eran inspiradoras, anárquicas, políticas y esclarecedoras sobre figuras y personalidades que eran marginadas y diferentes, ya sabes, no era un repertorio romántico en absoluto, sino de pensamiento muy contemporáneo. Y por primera vez dije: ¡Dios mío, en mi idioma existe algo tan increíblemente importante e ingenioso! Y lo tomé como una llamada de atención para mí, porque después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania había un vacío cultural, y escuchar esa música de la época de antes de la guerra me pareció asombroso”.

Ya siendo una artista de talla internacional, Ute Lemper también pudo revisitar la obra de artistas de su tiempo, como fue el caso de autores como Tom Waits y Nick Cave, los cuales retomó en el disco Punishing Kiss (2000).

A veces cantó algunas de esas canciones, pero luego prefiero hacer mis propios temas, porque digamos que es algo con lo que conecto más.

Sobre la experiencia de trabajar con Tom Waits, confiesa:

“Creo que él estaba muy a la defensiva cuando me dio dos de sus canciones ("The Part You Throw Away" y "Purple Avenue"). Nos conocimos en el Beacon Theater de Nueva York, y recuerdo ver que era una persona complicada, con muchos demonios. No podría decir que fue la reunión más enriquecedora que he tenido, aunque lo entiendo… De cualquier manera quiero decir que soy fan de Tom Waits y que fue un gran honor para mí conocerlo”.

Y hablando de encuentros y colaboraciones con leyendas del arte, no podemos dejar de preguntarle sobre el intercambio que tuvo con otra de sus mayores influencias, la también germana Marlene Dietrich.

“Esa historia fue algo increíble, ocurrió en 1987 en París. Fue impresionante hablar con ella durante varias horas y conocer su historia tan complicada de expatriada alemana que luchó en la Segunda Guerra Mundial por los estadounidenses, contra la Alemania nazi, y que luego nunca pudo regresar a Alemania porque los alemanes la trataron mal... Es una historia muy trágica a partir de la cual hice una obra de teatro, y de hecho voy a presentar un poco de eso también en esta visita a México”.

En México compartirá algunas composiciones propias y tendrá como invitada a Susana Zabaleta, con la que presentará dos números especiales / Cortesía

Antes de despedirnos, nos adelanta algo de lo que vendrá en el futuro próximo:

“Bueno, por ahora creo que aún hay muchos capítulos que todavía están por suceder. Realmente disfruto de la nueva música que estoy escribiendo y saldrá algo de eso en el otoño, seguramente se enterarán de eso, porque el público mexicano es muy activo en mi perfil de Spotify; tengo miles y miles de clics, sólo de México”.

Quiero que me recuerden como una pionera, porque vengo de un entorno y una educación en los que tuve que romper muchos muros para finalmente ser libre y vivir la vida





Sobre cómo le gustaría que la gente la recuerde en el futuro, apunta:

“Bueno, por supuesto que como una de las artistas que revivió el repertorio de Weimar y por el papel tan importante que desempeñé, pero también por mi propia composición y por la variedad de proyectos con los que he estado dando vueltas por el mundo. En cuanto a mis hijos, quiero que me recuerden como una buena madre… Y también quiero que me recuerden como una pionera, porque vengo de un entorno y una educación en los que tuve que romper muchos muros para finalmente ser libre y vivir la vida. Quiero vivir y seguir viviendo la vida. Necesito seguir rompiendo muros, traspasar los límites y demostrar todo el coraje que se necesita para ello”.





Ute Lemper presentará “Noches íntimas de Kabarett” en el Lunario del Auditorio el 23 y 24 de septiembre.