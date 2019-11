Vadhir Derbez quiere volver a viajar con toda la familia

Después del éxito obtenido con la serie De viaje con los Derbez transmitida en plataformas digitales, el actor y cantante Vadhir Derbez asegura que fue una experiencia muy gratificante hacer el viaje que emprendieron en familia a Marrueco, por lo que él estaría dispuesto a realizar una segunda temporada, aunque aún no hay planes de ello.

“Estuvo intenso, entonces no sé quien quiere y quien no, pero yo si me aventaría, yo no me arrepiento, conocí un lado de mi familia que no había conocido antes, y todos lo hicieron, de verdad es una serie honesta de nuestra relación familiar, así somos y me encantaría poder hacer otro viaje con ellos”, explicó en entrevista para los medios.

Mientras tanto, el actor se concentrará en la presentación de sus próximas películas, que serán muy variadas, pues según cuenta irá de la comedia al suspenso.

“Traigo una película que se llama Veintañera divorciada y fantástica con Paulina Goto, Natalia Téllez, otra El mesero con Bárbara López que también anda por acá, otra que se llama El Amarre que con Lemon que es de suspenso y de terror, que me aventé a hacer algo diferente a ver qué tal, siento que va a quedar muy padre, otra que se llama Busco novia, una película que hice en Perú”, detalla.

Aunque pareciera que ha estado centrado en la actuación, Vadhir deja claro que su carrera musical no está en pausa y que viajará a Colombia a realizar más música.

“Estoy encantado con todo lo que pasó con ¿Quién es la máscara? con mi personaje de El Camaleón, la gente lo recibió increíble y el seguir sacando sencillos va a ser mi siguiente jugada, seguir dándole a la música, me voy a Colombia a juntarme con productores para seguir escribiendo canciones y ya seguirle darndo”.

El cantante también expresó que el mensaje que le dejó su hermana Aisslin en redes sociales en la que le pide que se crea su talento, es debido a que “uno que no se la cree, simplemente siempre he tenido eso de no sentirme como que ya llegue o ya la hice entonces como que creo que uno por se humilde trata de mantener la cabeza abajo y creo que eso es a lo que se refiere, fue como un ‘créetela y lánzate con todo lo que traes’, es eso nada más”, finalizó.