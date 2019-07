Vanessa Bauche terminará el libro de memorias de Edith González

La actriz Edith González, quien falleció en junio pasado, escribió más de la mitad de un libro de memorias en el que compartió experiencias de casi 50 años de carrera, el material será revisado y completado por quien fue una de sus amigas más cercanas, Vanessa Bauche.

“Estoy esperando el tiempo de duelo de la familia y de la propia Constanza. Está la idea de materializar y hacer realidad muchos proyectos que dejó inconclusos Edith, entre ellos está también una serie que iba a producir. Ella desde jovencita tuvo muy claros sus valores morales, sus convicciones, tenía un gran compromiso con México, con el sector de los niños, era una gran dadora de amor, de la vida, era una mujer de luz”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), Vanessa Bauche comentó que su amistad con la familia continúa, por lo que no dudará en pedirles su apoyo para compilar todos los escritos que dejó Edith, "escribía mucha poesía, era una mujer inteligente, literata, escribió toda su vida”, reiteró Vanessa.

Gossip Hasta luego, Edith González

“Constanza y yo mantenemos una relación buena, igual con Víctor (hermano de Edith) y con su mamá, doña Ofelia. Constanza tiene mucha gente que la ama. No se crean inventos o cosas que se leen en revistas. Constanza está muy contenta con su familia, está en una edad hermosa y es súper sensible. Es una adolescente fuerte y emocionalmente muy inteligente, muy sólida. Tiene a su lado a Frida, su hermana mayor, Víctor, su tío, Lorenzo, su papá adoptivo y a su papá biológico. Va estar muy bien, la veo bien y fuerte”.

Bauche espera que para el primer aniversario luctuoso de Edith González, se publique el libro de memorias de la artista mexicana.

A NIURKA, LE RESPONDE

Vanessa Bauche contestó a través de OEM a la actriz Niurka en torno a que criticó que a Edith González se le despidiera en el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores, cuyo sindicato la artista empezó a cotizar desde actriz infantil a la edad de seis años.

“Edith empezó a cotizar a los 6 años. La compañera Niurka a lo mejor no lo sabe, hijita mía; cuando haya una trayectoria de estas dimensiones y de compromiso sindical que ella tuvo al ser la fundadora de la Comisión Juvenil ANDA, son cosas que se van ganando, no se regalan, son cosas que se construyen de una trayectoria de más de 50 años y con un nivel de excelencia en todos los aspectos no nada más en lo profesional, sino sindical, humana, como mujer, como hija, como madre. Llevó una vida congruente y luminosa, Sí creo que otros artistas que quieran ser despedidos así, pues que lo pidan sus familiares o que se ponga en consenso”.