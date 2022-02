Vanessa Claudio llega Al extremo

A 16 años de pertenecer a TV Azteca, Vanessa Claudio tiene por tercera ocasión la titularidad de un programa: Al extremo, en el canal 1.1., que antes condujeron Carmen Muñoz y Anette Cuburu.

Su aparición en Al extremo al lado de Uriel Estrada, ha sido bien recibida, gracia a su estilo personal pues, confía la boricua: “Nunca he hecho caso a las comparaciones, eso no es bueno quizá me importe más decir que cada quien tiene su estilo y una carrera. En mi caso admiro a todas mis compañeras, la verdad son grandes profesionales, yo llegué muy receptiva y a ponerle mi estilo a cada emisión”.

Avalada por su experiencia, informó que este nuevo proyecto llega en el momento indicado para ella, “porque dos años estuve fuera de México para conducir el programa de espectáculos Suelta la sopa, que cerró su ciclo y ahora estoy aquí”.

Vanessa habló de su sentir al volver a la televisora del Ajusco con este programa que realiza Verónica Palomares: “Siento una mezcla de emociones, de sentimientos, regreso a esta pantalla con la experiencia que tomé y mucho más preparada y segura de estar a cuadro”.

Vanessa resaltó que ha tenido que seguir preparándose porque cada sección del programa tiene su toque y aborda notas en torno a los animales, hechos siniestros, fantasmas, y bueno temáticas controversiales, como lo indica el nombre de la emisión.

“Soy muy fanática de la sección de terror, de ultratumba y fantasmas, también me gusta todo lo relacionado con los animales y la sección de comedia”, describió.

La conductora, quien es parte de la nueva etapa de Al extremo, también habló de su responsabilidad al frente de esta emisión: “Llego con la plena conciencia que como persona pública tengo una gran responsabilidad de hablar y abordar los temas seriamente, con la finalidad de crear empatía con la audiencia”.

La conductora agradece que en los últimos 16 años, “todo me ha ayudado para sumar en mi vida laboral. La carrera en la televisión me ha permitido tener esa versatilidad hasta hoy. He pasado por matutinos como Venga la alegría, programas de reality, de modas, de espectáculos y comentando en los concursos nacionales y mundiales de belleza.

“Llego Al extremo con la única intención de enfocarme y concentrarme en este nuevo proyecto, en un canal abierto, al que muchas personas tienen acceso; por medio de la pantalla chica, tienes una mayor cercanía con la audiencia, aun cuando hay redes sociales, la televisión es el medio más consumido en México”, planteó.

Adelanta Vanessa Claudio, que en este regreso a México se le invitó para el programa Al extremo, pero si se requiere en otra emisión, aceptará, “porque siempre he dicho que trabajo es trabajo y si las estrategias de la empresa me eligen, yo voy a donde me digan”.