Restos de Talina Fernández serán incinerados para ser llevados a Acapulco

Patricio y Jorge “Coco” Levy, hijos de Talina Fernández, informaron que su madre será incinerada hoy por la tarde y parte de sus cenizas se trasladarán a su casa de Acapulco.

Junto con María, nieta mayor de Fernández, hija de la fallecida actriz Mariana Levy, acordarán el lugar donde llevarán el resto de las cenizas.





En su casa de Bosques de las Lomas, se ofició una misa de cuerpo presente en la que estuvieron además de sus hijos, sus nietos María, Paula y José Emilio; así como sus amigos, entre ellos la periodista Virginia Sendel, los productores Miguel Ángel Herros y Andrés Tovar, el actor y cantante Diego Shoening y su hermano Felipe Dorberguer, quien de inmediato dio el pésame a sus sobrinos.

Virginia Sendel, con quien sostuvo una amistad de años, la definió como “una mujer irrepetible, generosa, singular, ayudaba a mi fundación Mich y Mau”.

“Talina fue un personaje, un la locución empezamos casi juntas y viajamos por muchos años junto con Lolita Ayala. Nuestros hijos se hicieron amigos desde pequeños, pasamos muchas cosas juntas, llenas de alegría y otras tristes. Ahora serán nuestros nietos quienes continuarán la amistad”.





Talina era un pilar de la televisión mexicana y en español, estoy agradecido por considerarme su amigo. Subí un video de una reunión que tuvimos en la Navidad, ella me pidió que así lo hiciera cuando trascendiera y se fue muy pronto", compartió el productor Andrés Tovar, con quien trabajó en el matutino Sale el Sol.

En la despedida también estuvo presente José Manuel Fernández, su último novio, con él Talina sostuvo una relación que inició hace año y medio. Él intentó conocerla a través de Facebook, pero fue un encuentro fortuito entre la conductora y una sobrina del pretendiente, en un super, lo que permitió que se conocieran.





Diego Schoening se le ve triste en el funeral. Foto: Romina Solis | El Sol de México





También se hizo presente Chantal Andere, llegó sola e informó que su madre, Jacqueline Andere no tuvo la fuerza para ir a despedir a la conductora, conocida como "La dama del buen decir".





🥺 “No me ha caído el veinte”, dijo Coco Levy tras atender a la prensa y agradecer por su compañía.



🕊️ Además, el hijo de #TalinaFernández dijo no sentir la tristeza por completo, pues aún falta llevar las cenizas de la conductora a su lugar de descanso.



📹 Romina Solis pic.twitter.com/eyunEKVRVS — El Sol de México (@elsolde_mexico) June 29, 2023





Talina falleció el pasado miércoles debido a una leucemia avanzada. Su hijo, Coco Levy explicó que tras una mielosis displásica, que es una alteración que provoca la interrupción en la producción de células sanguíneas, Talina desencadenó una leucemia.





José Manuel Fernández, último novio de Talina Fernández. Foto: Romina Solis | El Sol de México

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, agregó su productor.