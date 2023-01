Venga la alegría inicia nueva etapa con su aniversario 17

Maru Silva Alvarado inicia con el pie derecho este 2023, asumiendo la producción ejecutiva del matutino Venga la alegría, en medio de la celebración de los 17 años del programa.

Para esta nueva etapa, la apuesta será lograr una conexión mucho más estrecha y cercana con la audiencia, favoreciendo los contenidos dedicados a las mujeres que trabajan desde casa; así lo aseguró la productora quien vuelve a la empresa del Ajusco tras 25 años de ausencia.

“Hay compromiso con la gente, vamos a tener más contenidos, hablar directamente con la mujer, con las señoras, con las personas que nos sintonizan en las mañanas, vamos a tener diversidad para que cualquiera se entretenga y se divierta. Vendrán nuevos juegos, secciones, muchas sorpresas. Era importante iniciar el año con cambios, hacer la casa más cálida para recibir a nuestro público.

“Vamos a consentir a las amas de casa, las habíamos dejado olvidadas, al final son las que constantemente están viéndonos. Lo importante para mí son las historias, contarlas, ya que eso nos va a dar más el acercamiento con la gente, con los niños, los adolescentes, el programa está pensado para alcanzar distintos tipos de audiencias”, afirmó Silva en entrevista.

En sus inicios, Maru Silva se desempeñó dentro de la producción de Ciudad Desnuda (1995), en Azteca; en Televisa fue productora asociada en el programa Hoy, en distintas etapas: con Carmen Armendáriz, Federico Wilkins, Reynaldo López, entre otros.

En los últimos dos años trabajó al lado de Israel Jaitovich, en distintos programas del canal Distrito Comedia.

Foto: Instagram @vengalaalegriatva

“Siempre he sido una mujer entregada, comprometida, responsable, exigente, muy perfeccionista, no me preocupa nada en cuanto a comparaciones, estoy contenta, es una nueva etapa donde tomar mis propias decisiones es algo muy valioso para mí, no estar a un lado del ejecutivo”, expresó la productora.

Por otro lado, frente a los rumores de un posible cambio de conductores, en donde supuestamente Ingrid Coronado, Marco Antonio Regil y el influencer Ricardo Peralta, quien ganó la edición de MasterChef Celebrity recientemente, estarían al frente del matutino, Silva negó la información.

El programa se mantendrá, así como el nombre del mismo, al menos por este tiempo.

“No es cierto (que Ingrid Coronado fuera la titular del matutino), ni siquiera estuvo dentro del radar (contemplada); yo creo que hay un gran equipo, son extraordinarias personas, estamos muy contentos. Ahorita nos vamos a mantener con el elenco que está, que son muy buenos, divertidos.

“Va a haber cambios y de manera paulatina, aún no sabemos si en marzo, estoy llegando yo también este día, tengo que conocer a la producción, al elenco y ¿por qué cambiar si no es necesario hacerlo? Esta semana platicaré con cada uno para integrarlos, para que me conozcan, para hablar, ver sus inquietudes y todo lo que venga y externarles el compromiso que tengo con este programa”, aseguró.

La llegada de Silva ocurre después de la salida de Sandra Smester, quien fuera directora de contenidos y distribución de la televisora y de Dio Lluberes, ahora ex productor de VLA. Este lunes, el elenco celebró los 17 años del programa con pasteles y pirotecnia.