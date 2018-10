Venom acapararás las pantallas este fin de semana

No hay superhéroes sin archienemigos, y tampoco hay grandes ganancias de taquilla sin tanta expectación. Ambas cosas las tiene muy claras Sony y Columbia Pictures, las productoras que este fin de semana estrenan Venom, la primera cinta dedicada en su totalidad al villano principal de Spider-Man.

Tras muchos años de espera, esta cinta que indaga en el origen del simbionte (un ser vivo que vive albergado en otro) que se apodera del cuerpo de Eddie Brock llega al cine este viernes. Se trata de una historia dirigida por Ruben Fleischer (Zombieland y Gangster squad) y protagonizada por Tom Hardy, quien vuelve como villano tras su trabajo como Bane en El caballero de la noche asciende.

A pesar del deseo de los fans por ver juntos a Venom y a Spider-Man, esta cinta está totalmente alejada del Universo Cinematográfico de Marvel, y consigo del héroe arácnido. La trama gira en torno a Eddie Brock, un reconocido periodista que indaga los trabajos ocultos de Life Foundation, una empresa que realiza experimentos ilegales con seres humanos al injertarles lo que parece ser vida extraterrestre.

En esta pesquisa, Brock es infectado por un simbionte que comienza a poseerlo y a sacar su lado más oscuro, ese que ha sido nutrido por el odio y el resentimiento de la realidad que vive, así como de su ruptura con Anne Weying, interpretada por la nominada del Oscar, Michelle Williams.

El estreno de esta cinta coincide con el 30 aniversario de la primera vez que Venom apareció en un cómic, exactamente en el número 298 de The amazing Spider-Man. Sin embargo, el simbionte como tal ya había tenido presencia cuatro años antes, cuando intentó poseer a Peter Parker, sin embargo fue rechazado. Es hasta 1988 que vuelve a surgir y esta vez se queda impregnado en el cuerpo de Eddie Brock, apoderándose de él y dando origen al temible Venom.

Un oscuro proceso

En mayo de 2017, Sony Pictures confirmó a través de una fotografía de Tom Hardy vistiendo una playera de Venom que él sería el actor encargado de dar vida a Eddie Brock. Un año y medio después, la cinta llega a su estreno con grandes expectativas, pero también con largas dudas sobre el contenido de la cinta, pues se trata de una historia fuera del mundo cinematográfico de Marvel.

Y es que lograr que una cinta de Venom pueda convertirse en una realidad es un deseo que surge desde hace tiempo. Su primera aparición tuvo lugar en la tercera entrega de Spider-Man, en 2007, y fue interpretado por Topher Grace. Las críticas ante su aparición fueron negativas, pues se trató al archienemido de Peter Parker como un personaje secundario.

En 2009 se habló de un posible spin off originado de esa película. El guion y la producción estaría en manos de Gary Ross (Los juegos del hambre), y muy probablemente la dirección también. Sin embargo, el proyecto fue echado a un lado por la decisión de Columbia y Sony de no realizar ni esta ni la cuarta entrega de El hombre Araña.

Dos años más tarde comenzó nuevamente el rumor sobre una posible película de Venom, pero el proyecto se fue retrasando. En 2015, una vez que se confirmó a Tom Holland como el nuevo Spider-Man, se volvió a rumorar su introducción en una cinta, pero fue desmentida poco después. Finalmente en 2016 se confirmó que Sony estaría produciendo una cinta de origen sobre el antihéroe, pero sin Spider-Man. El resultado es la película que se estrenará este viernes.