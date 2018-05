Verónica Castro cantará en La casa de las flores

A ese Manolo Caro a veces hay que amarrarlo, dijo entre risas Verónica Castro sobre el creador y productor de la serie La casa de las flores que ella protagoniza y que llegará a la plataforma de streamign Netflixel próximo 10 de agosto.



Al contar cómo fue la relación laboral con el creativo, durante la grabación de la serie de 13 capítulos con la que regresa a la televisión, la actriz explicó “me hizo hacer de todo… hasta me hizo cantar”.

Reveló que aunque se ha manejado que la trama hace honor al humor negro, ella cree que es más bien un “humor coloreteado. Ese Manolo es tremendo a toda hora me inventaba cosas por hacer. Estoy muy agradecida porque me dio la oportunidad de hacer un personaje diferente a lo hecho en mis melodramas clásicos como Rosa salvaje y Los ricos también lloran”

La Vero dijo que la serie “creo que va estar bien divertida. Manolo Caro tiene una forma de divertirse diferente, sui generis”, comentó.

Verónica Castro pasó el 10 de mayo en familia. “Nos fuimos a comer a la casa de mi hermano José Alberto. Mi hermano me regaló unos lentes bien bonitos, mi hijo Michel un pastel y unos chocolates deliciosos y la verdad nos la pasamos tranquilos y muy bien en casa”.

Y al preguntarle por Cristian Castro, sin tapujos contestó “está trabajando en Campeche y no me regaló nada, ya le dije que me traiga mariscos, pero él se los está comiendo porque ya me enseñó la panza y le dije: ‘ Y esa panza, mete la panza’ y me contesta ‘ No puedo.. .’ y le respondo ‘métela a un concurso’” precisó sin perder su buen sentido del humor.

Vero espera que el divorcio de Cristian se resuelva lo más pronto posible, su esposa Carol Victoria Urbán le pide cuatro millones de pesos para firmar la separación. “Ojala que todo se arregle por el bien de todos y bien. Saben que él se la pasa trabajando. Le pido a la Virgen de Guadalupe que le solucione su problema a mi hijo, es un drama lo que ahora está viviendo con su divorcio”.”, comentó.

La actriz fungió como madrina de las 100 representaciones de la obra La señora presidenta que protagoniza su amigo Héctor Suárez, función durante la cual se brindó un minuto de aplausos en recuerdo a Fela Fábregas, quien falleció el jueves al mediodía.