Verónica Castro reaparece tras ser hospitalizada, ¿cuál es su estado de salud y de qué la operaron?

Recientemente, Verónica Castro preocupó a sus seguidores debido a su estado de salud. La actriz es muy activa en redes sociales, sin embargo, hace unos días no interactuó con sus fans, como de costumbre.

Ante la falta de interacciones vía X, antes Twitter, los fans de la actriz se preocuparon por su ausencia. Por ello, su hijo Michel aclaró cuál es el estado de salud de Verónica Castro y, posteriormente la actriz informó qué le pasaba.

Tras la aclaración, algunos fans de Verónica Castro aseguraron que se preocuparon mucho, pues desde el 28 de junio había rumores sobre que la madre de Cristian Castro había sido hospitalizada de emergencia.

Gossip La noche en que México no durmió: Juan Gabriel duró 9 horas cantando en un programa de TV en vivo

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro?

De acuerdo con Michel, el hijo de la actriz, Verónica Castro fue sometida a una “sencilla” operación quirúrgica de hombro, ante lo cual su estado de salud es estable.

Verónica Castro @vrocastroficial fue sometida a una intervención quirúrgica en un hospital al poniente de la #CDMX..

Al consultar a su hijo Michel sobre el estado de salud de la actriz y conductora, con un mensaje de texto informó: ‘Ya está en su casa, todo bien; fue una — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) June 29, 2024

Sumado a ello, la misma Verónica Castro informó, a través de X, que la habían operado de su hombro y ya estaba “muy bien” y aunque le dolía, ya estaba en recuperación.

Además, agradeció a sus fans por las oraciones, por preocuparse por ella y por preguntar sobre su evolución.

Estoy bien, me duele mi hombro pero ya estoy en recuperación. Muchas gracias por sus oraciones y por la preocupación y por preguntar por supuesto 🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 30, 2024

¿Quién es Verónica Castro?

Verónica Castro es una actriz y cantante de 71 años. Aunque es más conocida por sus protagónicos en telenovelas de Televisa, de 1980 a 1990 también se desempeñó como conductora de programas de televisión con un formato de late night shows.

También te puede interesar: De una agencia de publicidad a los foros, así inició la carrera de Talina Fernández

Incluso, Verónica Castro hizo que México no durmiera por una noche, pues en su programa Mala noche… ¡no! de 10:30 pm a 7:20 am hizo una transmisión especial con Juan Gabriel, la cual no se terminaba porque la audiencia no bajaba.

#malanocheno #veronicacastro #albertoaguilera #juangabriel🎤 #juangabrielporsiempre #mexico #canciones #tv #programa #televisa #amoreterno #lafarsante #hastaqueteconoci. #divodejuarez #malanocheno #cristiancastro #juangabrielcanciones #juangabrielmusic #juangabrielvive #longervideos #longvideo #longvideos ♬ sonido original - Vane Farías Maya @vanefariasmaya ¿Has oído de La Noche en que México no durmió? Fue en 1988 cuando Juan Gabriel se presentó en el programa de Verónica Castro, Mala noche no y estuvieron al aire desde las 10.30pm a las 7.20am. ¿Pero por qué duró tanto?, ¿qué pasó con los músicos?, ¿la audiencia se quedó? Te platico un poco en este video. ¿Conocen a alguien que lo vio en vivo? Mis papás sí lo vieron y se desvelaron aunque al otro día se fueron a trabajar en vivo. #juangabriel

Verónica inició en la televisión como edecán del programa En Familia con Chabelo. Después participó en otros shows como Buenas tardes, buena suerte y El Rostro del Heraldo de México.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Sumado a ello, inició su carrera como actriz en la telenovela El Amor tiene Cara de Mujer y poco a poco ganó protagónicos hasta ser la estelar en Los Ricos También Lloran, El derecho de Nacer, Rosa Salvaje y Código postal, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Verónica Castro (@vrocastroficial)

Verónica Castro también probó suerte en la música, donde pasó desde el género norteño hasta musicalizar las telenovelas en las que participaba, e incluso sus Late night shows como con la canción Mala Noche… ¡No!