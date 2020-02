¡Viaje a los 90! Los Backstreet Boys enamoran a México con concierto

Los fans de México son especiales para los Backstreet Boys. Ellos mismos lo presumieron durante el primero de tres shows que ofrecieron esta noche en el Palacio de los Deportes. Y con ese mismo cariño que fueron recibidos por los 15 mil 421 asistentes que los acompañaron en los primeros shows que ofrecen en 2020 como parte de su DNA World Tour.

Brian, Howie, Nick, Kevin y AJ aparecieron a las 21:30 horas en el escenario, una hora tarde. El retraso pareció no importar, pues fans, hombres y mujeres, saltaron de su asiento como resorte cuando en la pantalla central apareció un video que recorría el nombre de los nueve discos que han lanzado desde 1996.

Una cortina de humo blanco cubrió a los cinco integrantes y conforme se dispersaba, los gritos crecieron. I Wanna Be With You fue el primer tema de la noche, donde el grupo dio muestra de sus vistosas coreografías. “Hola, ¿Cómo están?”, dijeron para dar la bienvenida.

“Gracias por su apoyo, si no fuera por cada uno de ustedes, los Backstreet Boys no existirían. Muchas gracias”, dijo Brian antes de continuar la noche con New Love y Get Down.

Dividido en cuatro actos, el espectáculo contó con 27 canciones que recorrieron sus 24 años de trayectoria, en la que han sido nominados ocho veces al Premio Grammy. The Call, More than That, Chances, Shape of my Heart, I’ll Never Break Your Heart y We've Got It Goin' On fueron de las más coreadas.

“Ustedes han sido siempre un apoyo. Han estado en las altas y en las bajas, en estadios, en pequeños recintos y ahora en este lugar. Gracias por todo su apoyo”, comentó Kevin Richardson.

El momento romántico llegó con Incomplete, que se mezcló con los temas Show me the meaning y Undone, mientras las fans lanzaban gritos y piropos a los cinco integrantes del grupo. “¿Esto significa que siguen amando a los Backstreet Boys? Saben que los amamos igual. Estamos totalmente enloquecidos por México”, dijo Kevin al público.

Con grandes visuales y lasers que se proyectaron por todo el Domo de Cobre, la agrupación mostró cinco cambios de vestuarios, dos pantallas laterales, una gigante en el centro y dos triangulares más en lo alto fueron la gran producción que presentaron tras dos años de ausencia.

Con su clásico Everybody (Backstreet’s Back), en un estilo re versionado, el grupo hizo un guiño a México presentando en las pantallas unos cráneos al estilo de Día de Muertos, lo que atrajo la atención de muchas fans que tomaron fotografías.

Get Another Boyfriend y The One hicieron antesala para el momento cumbre de la noche. I Want it That Way causó un coro masivo y que más de uno se llevará las manos al pecho mientras los chicos vestían atuendos blancos similares a los que usaban a inicios del nuevo milenio.

Con Don’t Go Breaking My Heart y Langer Than Life, el grupo se despidió de su público y volvió a agradecer el recibimiento lleno de efusividad que tuvieron esta noche.