Víctor González Herrera busca inspirar más proyectos sociales en Shark Tank México

Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, se ha sumado al tanque de tiburones de “Shark Tank México”, el programa que combina los negocios con el entretenimiento, donde emprendedores buscan convencer a algunos de los empresarios más importantes de financiar sus proyectos.

En la próxima temporada, González Herrera debutará en un programa de este tipo, con la misión de buscar ayudar a emprendimientos que, además de ser redituables económicamente, compartan el espíritu con el que asegura que el Dr. Simi se ha mantenido desde su fundación.

“Realmente no entré para hacer negocios, si salía una oportunidad, claro que no me peleo con el dinero ni con los negocios, pero mi objetivo principal es inspirar a poner el ejemplo de que hay algo más”, explicó a El Sol de México el director de Farmacias Similares desde 2022.

“Todos los negocios tienen que ser exitosos para poder repartir más dinero, pero adicional, lo que hacemos es constantemente estar pensando en los demás”, añadió el nuevo Tiburón, quien es hijo del fundador de Similares Víctor González Torres, e inició en la empresa a los 18 años como vendedor de una de las tiendas.

“Cuando llega Farmacias Similares, con medicamentos y un consultorio al lado, era una innovación que no existía. Desde que inició, la intención auténtica fue ayudar a la gente”, afirmó.

Bien recibido en el set

Junto a Alejandra Ríos, Marcus Dantus, Simón Cohen, Karla Berman, Marisa Lazo y Amaury Vergara, Herrera se sumará al set de grabación. “Hay muchas cosas en común, siempre la perseverancia, el coraje, la creatividad, las ganas de querer contribuir”, explicó.

“Fue mi primera experiencia de este tipo. Me dieron muchos consejos de cómo manejar la cámara y qué tipo de preguntas son las adecuadas”, dijo el empresario de 36 años.

En junio de 2016, “Shark Tank México” llegó a la televisión mexicana para consolidarse en el interés de la audiencia. Desde ese momento, ha tenido siete temporadas y la octava está por estrenar; de acuerdo con el nuevo integrante del equipo, esta entrega se diferencia por su valor social.

“Me gustaría dar el ejemplo de que sí se puede. Es una temporada con empresas muy disruptivas en el sentido social. Hay proyectos muy interesantes, los cuales me dio gusto conocer”, dijo González Herrera.

González Herrera reveló qué tipo de emprendedores son en los que está enfocado. “Que tenga un propósito real, que tenga pasión por lo que hace y que domine sus números. Que sea un negocio real, porque de repente llegan con valoraciones demasiado grandes y no hicieron la tarea de analizar”, explicó.

La octava temporada de “Shark Tank México” está disponible en YouTube y el viernes 2 de agosto se estrena en Sony Channel, a las 22:30 horas.