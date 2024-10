Víctor González Herrera lanza un libro biográfico y motivacional

Inspirar a jóvenes mexicanos a que se animen a soñar y que hagan negocios con causa es uno de los objetivos que promueve el nuevo libro de Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares.

A lo largo de los ocho capítulos de “Víctor González Herrera: El CEO detrás del Dr. Simi. Una nueva manera de hacer negocios”, el público podrá conocer la historia del hijo de Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares y creador del Dr. Simi.

“Van a conocer mi historia, todo el aprendizaje que he tenido, muchas enseñanzas, la intención es compartirlo al mundo, porque lo que busco es inspirar a más jóvenes a que busquen hacer algo más holístico, una nueva manera de hacer negocios y que podamos cambiar al mundo juntos”, afirmó Víctor González en entrevista con El Sol de México.

Comparto mi visión de hacer negocios, una manera diferente, una nueva manera de pensar, de juntar la ayuda social, la ecología, el éxito material con lo espiritual, es mi historia, lo que me ha funcionado a mí, y espero que esto les ayude a otras personas

Su ingreso al negocio fue fácil, como relata en el libro. Víctor González Herrera comenzó a los 18 años a trabajar en una de las farmacias de la cadena familiar tras el mostrador y poco a poco creció, primero en la farmacia y luego dentro de la empresa.

Víctor González Herrera con la periodista Adela Micha durante la presentación de su libro. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

“Empecé en una farmacia, me volví supervisor, aumenté las unidades que tenía a mi cargo, desarrollé un área de promoción, di resultados que vienen en el libro y así fui creciendo ganándome el respeto de la gente, no de mi familia, sino de los que trabajaban en la organización a base de proyectos y trabajos exitosos, esa fue la manera”, detalla el empresario.

“He pasado por muchos retos y he buscado herramientas que me han ayudado a trabajar con mis emociones y eso me ha ayudado a crecer como persona, la organización no fue fácil para mí, ser el hijo del dueño fue muy difícil, mucha gente me la hacía muy cansada, me exigían más, siempre he tenido retos y barreras, pero eso me ha hecho fuerte, resiliente y he aprendido mucho a través de la superación de esos retos, por eso soy la persona que hoy soy”.

Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares y creador del Dr. Simi, estuvo en la presentación del libro de su hijo. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Su amor por la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, consejos para crecer como empresario, el golpe emocional que sufrió tras el divorcio de sus padres y el fallecimiento de su hermana cuando él tenía 15 años, forman parte del contenido del libro, que estará disponible en dos ediciones: la primera a finales de octubre en tiendas departamentales y librerías con un costo de 195 pesos y la segunda en Farmacias Similares, con un precio de 95 pesos.

En éste, el cual cuenta con el prólogo de Martha Debayle, también se mencionan los logros y expansión de la marca tanto en México como en otros países. Las ganancias del libro serán destinadas a una fundación altruista.

Planes en el entretenimiento

De acuerdo con Víctor Herrera, quien recientemente se integró como “Tiburón” en la nueva temporada de Shark Tank, las ganancias de los boletos del próximo Simi Fest, que se llevará a cabo el 23 de noviembre en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, con un line up encabezado por Anderson .Paak y Jungle, también serán destinadas a causas sociales.

“Cada boleto que se venda se va a usar para aventar una bomba de vida que es una forma de reforestación, a través de una pelota de composta que tiene tres semillas locales, se avientan desde un dron, caen en la temporada de lluvias, se clavan en la tierra y salen árboles”, expresó.

Víctor González Herrera busca que los jóvenes se inspiren con su historia de vida. Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

Y, con la popularidad que han tenido los muñecos del Dr. Simi en los conciertos de distintos artistas, Víctor González Herrera planea un show benéfico que podría encabezar la cantante Adele.

“Estamos buscando fuertemente traer a Adele, sabemos que se retiró por un tiempo, pero estamos buscando lograrlo, yo creo que sí lo haremos, un concierto con causa con Adele, aún no está cerrado, pero trabajamos en eso”, indicó.