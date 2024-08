VidCon: Mujeres buscan espacios seguros dentro de la industria mediática

La creadora de contenido Dany Rodríguez, la editora y escritora Sofía Reyes, y la periodista Farah Slim encabezaron el panel “Uniendo voces: La sororidad en la era digital”, donde hablaron sobre los prejuicios que existen en la industria mediática, y cómo desde su trinchera trabajan por crear espacios seguros.

Las tres coincidieron en que la sororidad como parte de una búsqueda de crecimiento en conjunto, además de aceptar que haya inclusión para contar con el punto de vista de los hombres, y así dar voz a todas las personas.

“No hay que perder la objetividad, no le daría una oportunidad a una mujer por ser mujer”, dijo Sofía. “Muchas veces estamos pensando en nuestros defectos, estamos tan sistematizadamente oprimidas y esto es una realidad, llevamos prácticamente cien años siendo una sociedad”.

Dany Rodríguez, quién actualmente cuenta con 562 mil seguidores en Instagram y 5.2 millones en Tik Tok, resaltó que el mercado actual de creadores está más competido que antes, pues cada año surgen nuevos rostros.

Destacó la importancia de cuidar su salud mental, y acudir a terapia con regularidad, para no abrumarse con la dinámica que conlleva su trabajo, y saber convivir sanamente con sus colegas.

“Estar en constante práctica de no compararte, aunque es difícil, porque justo estamos en un medio que se rige por likes, seguidores, contenido, es mucho. Al final es desprenderte de eso para decir. -Ok no me tengo que comparar con nadie porque yo soy yo-”, explicó.

La influencer añadió que a ella le gusta trabajar de cerca con sus compañeras, e incluso reveló que tiene un grupo de WhatsApp con algunas de ellas para apoyarse mutuamente cuando emprenden algún proyecto o campaña.