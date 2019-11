¿Están listos? Regresa Bob Esponja al cine y ¡con Keanu Reeves!

Bob Esponja es una de las caricaturas favoritas de chicos y grandes, por eso nuevamente tomará la pantalla grande con The Spongebob Movie: Sponge on the Run, donde actuará, ni más ni menos, Keanu Reeves.

El primer tráiler de la cinta nos da vistazos de cómo se conocieron el héroe de la esponja amarilla y su mascota, el caracol Gary.

Foto: Paramount | Nickelodeon

Sin embargo, la vida perfecta de Bob Esponja se derrumba cuando se entera que Gary fue secuestrado en las profundidades de la misteriosa Atlantic City, por lo que junto con el buen Patricio intentará rescatarlo.

Es en esa aventura cuando se encuentran con Keanu Reeves, “hola, llámenme sabio”, les dice mientras sale de una planta rodante, lo que ha provocado la sensación en las redes sociales.

Foto: Paramount | Nickelodeon

The Spongebob Movie: Sponge on the Run se estrena el 22 de mayo de 2020.