¡Captan a Tom Cruise en peligrosa escena de acción para Misión Imposible 7!

Si por algo es conocido Tom Cruise es por protagonizar sus propias escenas de acción dejando de lado a los dobles y para Misión Imposible 7 no ha sido la excepción.

El actor fue captado en video arriba de un tren en movimiento junto con el equipo de filmación que en esos momentos se encontraba en Noruega.

If you are wondering where Christopher McQuarrie is... pic.twitter.com/BdMf2hgtOJ — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 4, 2020

Unos jóvenes que se encontraban dentro de su vehículo, a lado del tren, lograron grabar a Cruise, quien se percató de ellos y los saludó.

Por su parte, el director de la cinta Christopher McQuarrie compartió a través de su Instagram, una foto donde se mira al actor peleando con el que parece ser uno de los villanos de la próxima película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) el 4 de Oct de 2020 a las 3:15 PDT

También fue visto en Roma

Cruise también fue visto en la Via de la Tribuna di Campitelli, a dos pasos de la céntrica Plaza Venecia, vestido elegantemente con un traje gris, chaleco y corbata.

Foto: AFP

En el lugar se han desplegado decenas de trabajadores, coches de lujo y la central técnica de la grabación ha sido instalada en la plaza frente a la Boca de la Verda.

➡️ ¡Confirmado! El Batman de Ben Affleck y Michael Keaton regresa para "The Flash"

Como en otras entregas, el agente secreto recorrerá localizaciones como los foros imperiales, el río Tíber, los muros del castillo de Sant'Angelo, las pintorescas callejuelas del barrio de Monti y otras zonas del corazón romano.

Foto: AFP



El ayuntamiento anunció con bombo y platillo el regreso de las cámaras a sus calles y aseguró que la llegada de la nueva "Misión Imposible" será en medio de fuertes medidas de seguridad ante la pandemia por Covid-19.



Cabe destacar, que sus productores estiman gastar en Italia unos 35 millones de euros, de los cuales 18 se desembolsarán en la ciudad de Roma.

Foto: AFP

Con información de EFE

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer