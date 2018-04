[Video] Grabaciones de nueva temporada de "Club de Cuervos" enloquece a sus fans

La famosa serie "Club de Cuervos" graba algunas escenas en la capital poblana y la afición se hizo presente en las locaciones para ver a sus personajes favoritos.



A primera hora de la mañana del miércoles Chava Iglesias, interpretado por el actor Luis Gerardo Méndez acompañado de Hugo Sánchez el personaje de Jesús Zavala, comenzaron grabaciones a un costado del zócalo capitalino y el Carolino, donde elementos de producción iniciaron el montaje de cámaras.

club de cuervos.mp4

Los curiosos no pudieron faltar, esperando la llegada de los personajes para la esperada foto. Cabe resaltar que los integrantes de esta afamada producción no quisieron dar detalles sobre la cuarta temporada, argumentaron que por políticas de Netflix no pueden dar detalles.

Incluso el Gobernado de Puebla, Antonio Gali envió felicitaciones al equipo que conforma esta serie.





Damos la bienvenida a la producción de @ClubDeCuervos⚽️



Les deseo lo mejor en las filmaciones de su 4ª temporada. Gracias por elegir a #Puebla para ser parte de esta exitosa serie orgullosamente mexicana🇲🇽, de @NetflixLAT. pic.twitter.com/6Tyhq3lNeD — Tony Gali (@TonyGali) 11 de abril de 2018