A Los de Abajo, la diversidad musical los define

Los de Abajo son como se escuchan: diversos, divertidos, dicharacheros, para ellos no hay medias tintas, se ven a sí mismos como un proyecto orgánico, cien por ciento mexicano, de muchas raíces y mucha energía, como define su vocalista Tania Melo.

Del ska al rock pasando por la salsa, la cumbia, el reggae y el son jarocho e incursionando en el rap, el grupo ha sabido crear y alimentar una historia musical que ya cumplió 27 años, tiempo en el que han cosechado muchas anécdotas, pero ninguna como la que cuenta Yocu sobre su encuentro telefónico con David Byrne, para cuya disquera grabaron Los de Abajo y Cybertropic Chilango Power.

“En México ninguna disquera nos quiso, todas nos dijeron que no, no sabían cómo clasificar a la banda. Estábamos desesperados, estábamos chavos, teníamos el disco y no sabíamos qué hacer con él”.

Fue entonces que vieron en MTV al grupo King Changó y se dieron cuenta que eran parte del elenco de la disquera de Byrne.

“Le enviamos un mail y nos contestó tres meses después. Un día habló a mi casa y le colgué dos veces pensando que era una broma, a la tercera me dijo si me cuelgas ya no te voy a volver a contactar”, recuerda Yocu.

Así fue como inició su historia y su música empezó a ser apreciada también en el extranjero. Participaron más tarde en el festival Womad, que organiza Peter Gabriel, hicieron varias giras por Inglaterra y hasta un premio les dio la BBC de Londres.

Los de Abajo son también como una gran familia que con su actual alineación formada por Tania Melo (voz), Yocu Arellano (batería), Alberto Piero Castillo (guitarra), Damián Portugal (saxofón) y Javier Apache Zúñiga (percusiones), han encontrado el equilibrio perfecto.

Foto: Federico Xolocotzi

“Yo no quitaría nada, ya estamos completos, ya estamos los que estamos, yo estoy muy a gusto con mis compañeros”, dice El Apache Zúñiga, quien tampoco alteraría las vivencias que han tenido, pues a su parecer, “fatales, terribles o divertidas, todo ha sido parte de un aprendizaje” que los ha convertido en el grupo que son ahora.

Con una cerveza recién lanzada, que lleva el nombre de Labios Rojos, como se titula uno de sus temas y con un cómic en desarrollo, el grupo atiende todas las posibilidades que le permitan llegar al público, es así que ahora lanzan un sencillo con Aczino, campeón en 2017 de la famosa competencia de freestyle Red Bull Batalla de los Gallos .

Tu cintura se llama esta canción que ellos definen como una propuesta fresca. “Salimos del eje que siempre hemos manejado y sobresale la participación de Aczino”, a quien conocieron hace dos años cuando celebraron el 25 aniversario del grupo.

“Surgió una estrecha amistad, hicimos juntos el Vive Latino, un especial para Canal Once y ahora vendrá otra canción. Queremos acercarnos al rap, es un género que está llegando a la gente más joven, niños desde los ocho años lo están siguiendo”.

El grupo tiene el reto de seguir refrescando su propuesta musical y aunque dicen que no tienen una fórmula, ni saben para donde van las tendencias, su secreto es crear apoyando, sin ponerse el pie.