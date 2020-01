Mujeres cantan "Un violador en tu camino" a Weinstein

Nueva York, EU.- Un centenar de mujeres se congregaron este viernes frente al juzgado de Nueva York en el que se celebra el quinto día de juicio por abusos sexuales contra el productor de cine Harvey Weinstein y cantaron "Un violador en tu camino", el himno feminista creado por el colectivo chileno LasTesis.

Vestidas de negro, con los ojos vendados y complementos de color rojo, las mujeres, de colectivos feministas y latinos, escenificaron la coreografía y gritaron en inglés y español "el violador eras tú", señalando hacia el edificio de la corte suprema estatal donde Weinstein asiste al proceso de selección del jurado.

Foto: AFP

La protesta, que se escuchó desde la sala situada en el piso 15, se desplazó después al Metro neoyorquino, que las mujeres tomaron para repetir la escenificación en el Hotel Trump, frente a Central Park, de acuerdo a imágenes compartidas en las redes sociales.

Dozens of women just staged a protest using a Chilean anti-rape anthem outside of the courthouse where Harvey Weinstein is being tried: “The rapist is you.” pic.twitter.com/jiVZhRf6hV — Emma Gray (@emmaladyrose) 10 de enero de 2020

Una de las participantes, la candidata a asambleísta demócrata Jessica González-Rojas, dijo que grupos "progresistas y feministas" organizaron el flashmob frente al juzgado de Weinstein para protestar "no solo contra él como individuo, también contra el sistema como estructura para la violencia contra las mujeres".

Foto: AFP

El pasado lunes, al comienzo del juicio, ya hubo otra protesta y varias mujeres que han acusado al productor de Hollywood de abusos, entre ellas las actrices Rose McGowan y Rosanna Arquette, dieron su apoyo a las supuestas víctimas, además de aplaudir la rendición de cuentas.