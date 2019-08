[Video] Revelan conmovedor trailer de La Dama y el Vagabundo

El primer trailer de la tierna historia de “La dama y el vagabundo” fue presentado durante el evento D23 Expo 2019 generando buena expectativa entre los fans de Disney.

Esta nueva producción live action, que se estrenará el 12 noviembre de 2019 a través de la nueva plataforma Disney+, es un remake del clásico animado de 1955.

Lady and the Tramp | Official Trailer | Disney+ Every day could be an adventure. Watch the new trailer for Lady and the Tramp, a reimagining of a timeless classic. Start streaming November 12, only on @Disney+ Publicado por Beauty and the Beast en Viernes, 23 de agosto de 2019

La producción audiovisual dirigida por Charlie Bean cuenta la historia de "Reina” una cachorrita, de raza cocker spaniel, que conoce a “Golfo”, un perro mestizo y callejero del que se enamora, mientras trata de regresar a su hogar para estar con su familia luego de perderse en la ciudad.



La actriz Tessa Thompson será la voz de la protagonista, mientras que Justin Theroux será la voz del conocido “Vagabundo”, en reparto también se encuentra Sam Elliott, Ashley Jensen y Benedict Wong.

En el evento se dio a conocer que “La dama y el vagabundo” no llegará a los cines debido a que formará parte del debut de a nueva plataforma de streaming de Disney, la cual se estrenará en Estados Unidos en noviembre.