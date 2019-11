[Video] Joven de 17 años sorprende a The Killers en pleno concierto

Un joven de apenas 17 años sorprendió a The Killers y a los miles de fanáticos que se encontraban en el concierto, el pasado sábado en el Riptide Music Festival en Fort Lauderdale, Florida.

Una peculiar pancarta entre los asistentes llamó la atención del cantante Brandon Flowers e invitó al joven a subir al escenario.

WATCH: 17-year-old Jayson Verebay gets invited onstage by @thekillers at #RiptideFest and absolutely SLAYS IT on the drums. pic.twitter.com/slpb0CkBpd — Tim Chan (@mrtimchan) November 24, 2019

Se trata de Jayson Verebay, quien después de una espectacular presentación logró robarse el show con su talento en la batería.

La rola con la que causó furor fue “For Reasons Unknown”, del segundo álbum de estudio de The Killers, "Sam’s Town".

En entrevista para Rolling Stone, Verebay compartió cómo vivió su momento arriba del escenario junto a uno de sus grupos de rock favoritos.

Cuando estaba llegando allí, mi corazón latía con fuerza y realmente estaba temblando.

Fue la experiencia más alucinante de la historia (…) no pensé que realmente me pasaría a mí”, dijo emocionado el estudiante de secundaria.

Además, relató que su primer contacto con la bataca fue a los cinco años y que semanas antes del concierto, ensayó sin saber que su sueño se haría realidad.

Cabe mencionar que la famosa banda no es la primera vez que invita a sus fanáticos a interpretar alguna de sus canciones; en 2018, el mexicano de nombre José Luis también hizo lo propio al tomar el lugar de Ronnie Vannucci Jr. logrando causar euforia en el Foro Sol.