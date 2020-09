Will Smith confirma dos temporadas para el nuevo drama del Príncipe del Rap

Will Smith anunció hoy que el nuevo drama basado en la famosa serie "El Príncipe del Rap" tendrá dos temporadas.

El actor dio a conocer en su canal de YouTube que la plataforma estadounidense Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, será la encargada de llevar a las pantallas este nuevo proyecto.

En 2019, el cineasta Morgan Cooper presentó un cortometraje que simulaba ser un trailer sobre una hipotética película dramática titulada "Bel-Air" y que calcaba la historia del "Príncipe del Rap" pero vista desde una perspectiva seria y grave.

Un año después, esa trama se rodará en formato de serie televisiva, para la que ya se han encargado dos temporadas en las que trabajará el propio Cooper y Smith será productor ejecutivo.

Se conocen pocos detalles del reparto aunque el argumento trasladará la trama original a la época actual: Un joven que pasa de las calles de Filadelfia a las mansiones de Bel-Air.

No es la única versión nueva de una serie clásica que prepara Peacock, pues actualmente está produciendo entregas de "Battlestar Galactica" y "Queer as Folk" además de una secuela de "Saved by the Bell".

Por su parte, y para celebrar el 30 aniversario del estreno de la famosa comedia, la plataforma HBO Max emitirá a finales de año un programa especial que reunirá al reparto de la comedia emitida originalmente desde 1990 hasta 1996 por la televisión estadounidense y repetida desde entonces en diferentes países.

Smith estará acompañado por el resto del reparto como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro, quienes ya organizaron una reunión digital esta primavera durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

