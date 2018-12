Vikings invade la pantalla chica con su quinta temporada

Lo que comenzó como un proyecto televisivo de nueve episodios pronto se convirtió en una de las series más exitosas de los últimos años. Vikings, la serie que sigue el crecimiento de este pueblo nórdico, ha sido nominada a 11 Premios Emmy.

Michael Hirst, showrunner y productor ejecutivo de esta producción, explica en entrevista que luego de concluir la primera temporada “tenía una idea de a dónde quería llevar esta historia. Estaba ansioso sobre el ataque en París porque sabía qué tan espectacular había sido y lo extraordinario que sería recrearlo”.

El escritor de series como The Tudor, cuenta que además de este hecho tenía el deseo de presentar lo sucedido con los vikingos en América del Norte. “Sabía que sería un largo proceso. Para mí era una ilusión porque más de la mitad de los programas nuevos son cancelados”.

Foto: Cortesía

Así, la serie fue creciendo temporada a temporada. Ahora, Vikings estrena cada jueves a las 21 horas un nuevo episodio de la segunda parte de su quinta temporada a través de Fox Premium. La historia ha cambiado radicalmente, algunos personajes han reaparecido, mientras que otros se transformaron o simplemente han desaparecido.

Vikings ha destacado no sólo por su sangrienta historia o sus escenas llenas de violencia, sino también por su cinematografía y su gran producción. En ella se pueden ver pueblos enteros, reinos cayendo, riquezas deslumbrantes, armas de todo tipo y los impresionantes botes vikingos.

“Eso es lo más complicado de filmar: los botes sobre el agua. Están muy bien hechos pero no son para nada estables. Trato de no limitarme cuando escribo el guión y cuando pienso en lo que los vikingos hicieron. Así es que no me quiero censurar diciendo ‘tal vez eso sea muy difícil de realizar’ porque quiero darles retos, quiero impulsar la producción tan lejos como podamos”, explica.

Foto: Cortesía

Esta nueva temporada marca el regreso de Rollo (Clive Standen), luego de que Ivar el Deshuezado (Alex Høgh Andersen) y su tiránico reinado sobre Escandinavia comenzara una nueva Era Oscura nunca antes vista. A pesar de ser un villano único, su apodo no es fortuito.“Necesitaba mucho drama y la ruta para hacerlo era tener a un famoso guerrero y jefe vikingo que tenía una discapacidad”.

“Hay unos relatos que indican que Ivar era llevado a las batallas en un escudo, eso sugiere que tenía dificultad para moverse. En la serie decidimos que tendría una enfermedad ósea. Durante la investigación conocimos gente con estos problemas. El blanco de los ojos se vuelve azul si está en peligro de romper una extremidad. Así que usamos eso, porque es muy dramático”, apuntó.