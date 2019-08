¡Viola Davis será Michelle Obama en la nueva serie First Ladies!

Viola Davis dejará los juzgados para encarnar a Michelle Obama.

La protagonista de How to get away with murder (Cómo defender a un asesino) ha fichado por la serie First Ladies, que destacará la importancia de algunas carismáticas primeras damas en la política estadounidense reciente.

Ver esta publicación en Instagram Proud to spotlight these brave, extraordinary women! #FirstLadies ・・・ We're super excited to partner with Aaron Cooley, Cathy Schulman (@welleent), Jeff Gaspin (Gaspin Media) and Brad Kaplan (LINK Entertainment)! #FirstLadies #Showtime #JuVeeProductions Repost from @juveeproductions Una publicación compartida por Viola Davis (@violadavis) el 26 de Ago de 2019 a las 1:43 PDT

Así lo ha anunciado Showtime, productora de la ficción televisiva, que tendrá como protagonistas de su primera temporada a Eleanor Roosevelt, Betty Ford y la propia Michelle.

Aaron Cooley será el encargado del libreto de la serie, además de formar parte de la producción ejecutiva, así como la propia Julius Tennon, Cathy Schulman, Jeff Gaspin y Brad Kapla.

First Ladies llevará a Michelle Obama a la ficción después de que la esposa del expresidente de EU fuera representada en Southside With You, lanzada en 2016, donde la primera dama fue encarnada por Tika Sumpter.

Pero primero... ¡Adiós Analise!

Antes de que Davis interprete a la exprimera dama, la actriz se prepara para decir adiós al personaje de Analise Keating en la serie How to get away with murder, que el mes de septiembre llega a su fin en ABC con su sexta temporada.

Davis publicó en su Twitter una foto de su último llamado para el famoso programa, que a lo largo de sus temporadas ha conquistado a la audiencia que aun no se encuentra lista para despedir a la serie, sin embargo, ahora con el nuevo anunció de First Ladies, muchos ya esperan a la actriz para su siguiente papel, que aseguran será todo un éxito.

My final curtain call 😥 #HTGAWM pic.twitter.com/RWUupJGUQZ — Viola Davis (@violadavis) August 27, 2019





Con información de DPA