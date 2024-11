Viridiana, el nombre que marcó a Silvia Pinal

La vida de Silvia Pinal no sólo estuvo marcada por los reflectores, la fama y el éxito. La tragedia también formó parte de su historia. Cuando tenía 51 años vivió uno de los dolores más profundos cuando su hija Viridiana Alatriste murió en un accidente automovilístico del que poco se sabe; tenía apenas 19 años.

Viridiana fue la segunda hija de Silvia Pinal. Nació fruto de su matrimonio con el empresario Gustavo Alatriste. Él recién había comenzado a producir películas por su relación con la actriz.

Gustavo Alatriste se encargó de financiar y levantar un proyecto del director español Luis Buñuel, ni más ni menos que la película Viridiana que Silvia Pinal protagonizó.

En esta cinta, Silvia Pinal daba vida a una novicia próxima a tomar sus hábitos. Antes de hacerlo visita a su tío, quien le ha pagado sus estudios y que recién enviudó. Cuando él observa el parecido de su sobrina con su fallecida esposa intenta violarla y después se quita la vida. Entonces la vida de Viridiana, rodeada de tragedia, cambia intempestivamente cuando conoce a Jorge, hijo de su tío.

Esta película significó el trabajo más importante de Silvia Pinal en el cine. Estrenó en el Festival de Cannes, donde se llevó la Palma de Oro, el máximo galardón. Este trabajo significó tanto para la actriz y su entonces marido que cuando nació su hija la nombraron así, Viridiana. La pequeña fue bautizada con Luis Buñuel –ateo declarado– como padrino.

La pequeña Viridiana creció rodeada de teatro y cine. Fue por eso que desde pequeña mostró sus inquietudes por seguir los pasos de su madre y pronto comenzó a realizar algunos trabajos pequeños sobre las tablas. Conforme iba creciendo y formándose como actriz, su talento se extendió a la pantalla chica.

Comenzó con la telenovela Honrarás a los tuyos, donde compartió créditos con Irma Lozano, Martha Ofelia Galindo y Enrique Novi. Debido a su talento fue convocada para formar parte del elenco inicial de ¡¡Cachún cachún ra ra!!, que se volvió el programa más influyente de su generación.

La película Viridiana significó el trabajo más importante de Silvia Pinal en el cine./ Foto: Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca "Mario Vázquez Raña"

Rápidamente creció su talento y para 1980 formó parte del elenco de la cinta La seducción, dirigida por Arturo Risptein. Ese papel le significó una nominación al Premio Ariel como Coactuación Femenina. Dos años más tarde estrenó La combi asesina, su segunda y última película.

Entre el cine y la televisión, Viridiana también tenía el teatro con la obra Tartufo o el impostor. Era una joven de 19 años muy talentosa y ocupada, por lo que su vida estaba enfocada a su trabajo y no tanto a la vida fuera.

Aún así inició una relación con el actor Jaime Garza. Fue con él que salió a una fiesta el 25 de octubre de 1982. Viridiana estaba agotada y se retiró de la reunión con sus amigos, pues al día siguiente tenía llamado para la telenovela Mañana es primavera que protagonizaba y producía Silvia Pinal.

De regreso ocurrió un accidente. El auto que manejaba se volcó y ella murió instantáneamente. Los medios reportaron que Viridiana no usaba el cinturón de seguridad, que para entonces no era obligatorio. La joven actriz no había consumido alcohol ni drogas y ese accidente sigue siendo un misterio.

La tercera Viridiana

Silvia Pinal sufrió la muerte de su hija por un largo tiempo. En una entrevista televisiva dijo que le costó trabajo creer la noticia cuando la escuchó, hasta que su hija mayor, Sylvia Pasquel –que fue quien reconoció el cuerpo– se lo confirmó. A pesar de ello siguió trabajando en la telenovela Mañana es primavera, donde el personaje de Viridiana simplemente se fue de viaje; al poco tiempo el melodrama salió del aire.

Silvia Pinal sufrió la muerte de su hija Viridiana por un largo tiempo. / Foto: Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca "Mario Vázquez Raña"

Su hija no fue la única Viridiana que murió en su familia. Su nieta, por parte de Sylvia Pasquel, también murió. Tenía apenas dos años cuando se ahogó en la alberca de su casa persiguiendo a un patito que le habían regalado. Pinal no conoció a la pequeña ya que en ese entonces estaba distanciada de su hija, que se había relacionado con una expareja suya.

Así, el nombre de Viridiana trajo consigo gratos momentos para Silvia Pinal. Pero finalmente la marcó con un desenlace trágico, tan doloroso y perturbador como el personaje al que interpretó en el cine.