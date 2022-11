¡Viva México!: Harry Styles declara su amor en el Foro Sol

Atuendos de colores, sombras con glitter, sombreros fosforescentes, algunas banderas de la comunidad LGBT, y un tráfico que abarcaba varias cuadras a la redonda, se poderaron del Foro Sol esta noche.

No era para menos, Harry Styles estaba en la casa, y 56 mil 576 personas se dieron cita para vivir este esperado concierto, que después de posponerse varias veces por la pandemia, finalmente llegó a la Ciudad de México.

La velada comenzó con un intro de piano, que provocó un grito de euforia al unísono, con el que el público dio la bienvenida al cantante. Vestido con una playera sin manga, que dejaba al descubierto los tatuajes de sus brazos, arrancó el show con el tema "Sushi".

Enseguida, las gradas se iluminaron de amarillo y el británico tomó su guitarra para cantar "Golden", uno de los más coreados del repertorio.

"Hola México, me llamo Harry Styles. Vamos a pasarla bien esta noche", exclamó. "Sean libres esta noche, sean quienes siempre han deseado. Hoy los reto a divertirse como nunca".

El show continuó con temas como "Cinema", "Keep driving", "Daylight", "Satellite" y "She". Los fans empezaron a solicitarle que tocara "Matilda", otro de los favoritos de su carrera, y como si hubiera escuchado esa petición la cantó enseguida.

Siempre sonriente, se acercaba de vez en cuando al público para bailar y saludar. Bastaba con que hiciera el más mínimo gesto, ya sea inclinar la cabeza, mojarse los labios o cerrar sus ojos la cantar, para que los presentes le brindarán un aplauso y una ovación.

"¡Viva México!", gritó Harry. "Han pasado cuatro años desde la última vez que vine. Gracias por siempre recibirme con tanto amor.Los amo con todo mi corazón".

Felicitaciones de cumpleaños

El cantante detuvo su show un momento para conversar con sus fans y leer los letreros que portaban. Una de ellas llamo su atención pues era su cumpleaños, se trataba de una joven de 19 años llamada Natalia, a quien todo el público le cantó "Happy birthday".

Sin embargo, conciente de que estaba en México, Harry les pidió repetir la felicitación, pero esta vez en español, y todos procedieron a cantar "Las mañanitas".

Otro de los letreros que incluso lo hizo reír fue el de una fan que llevo a su mamá, porque su papá le habi sido infiel. "Lamento mucho que haya pasado eso, pero qué gusto verlas aquí".

Los fans hacen su propia fiesta

Atendiendo a su reto de divertirse al máximo, así que mientras sonaba "Canyon moon", en la parte de atrás del área de cancha se hizo una fila de baile, a la que se iban sumando todos los que se cruzaban en su camino.

La euforia estalló al máximo al sonar "Beautiful", tema de One Direction con el que saltaron a la fama. Todo el mundo empezó a saltar, y el piso empezó a vibrar al ritmo de la música.

El show continuó con temas como "Watermelon sugar high" y "Love of My life" "A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias", dijo Harry, antes de despedirse con un bloque conformado por "Sign of The times", "As it was" y "Kiwi".