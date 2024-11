Vive Latino 2025: adiós al misterio, así quedaron las bandas y artistas por día

El próximo año el Vive Latino cumple su primer cuarto de siglo, 25 años dedicados a difundir la música en español, que lo convierten en el primer gran evento musical que inició la era de los festivales en México.

El Estadio GNP recibirá a 62 artistas en dos días, 31 el sábado 15 de marzo y 31 el domingo 16, para una edición que se espera sea memorable y que reunirá a exponentes del rock en español que floreció en las décadas de los ochenta y noventa, como Caifanes, Aterciopelados, Molotov, Víctimas del Dr. Cerebro y La Lupita

Pero también dará cabida a la mezcla de ritmos que propone Nortec: Bostich +Fussible o Los K’Comxtles, dando también espacio a Rapahel, el gran baladista de todos los tiempos.

En esta ocasión, la oferta dará la opción de escuchar la música suave de Zoé, las letras desgarradoras de Mon Laferte y la cumbia de Los Ángeles Azules, contrastando con las fuertes notas de Scorpions o Sepultura.

Aquí la lista de los artistas que se presentarán por día, la preventa será el 3 de diciembre sólo para tarjetahabientes CitiBanamex y al día siguiente se pueden encontrar los boletos en taquilla.

Cartel del Vive Latino para el sábado 15

Alto Grado, Arde Bogotá, Caifanes, Caloncho, Ckovi, Clubz, Daniel me estás matando, Dillom, Drims, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Él mató a un Policía Motorizado, Foster The People, Ginebras, Happy-Fi, Iseo & Dodosound, Jesse Baez, León Benavente, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Lospetitfellas, Meme del Real, Molotov, Nortec: Bostich + Fussible, Pressive, Raphael, Royal Republic, Scorpions, Siddhartha, The Guapos, Robot95 y Usted Señálemelo.

Cartel del Vive Latino para el domingo 16

Astropical, Aterciopelados, Cuarteto de Nos, División Minúscula, Draco Rosa, Easykid, Eden Muñoz, Efecto Pasillo, El Haragán y Cia, El Kuelgue, Jay de la Cueva, Los K’Comxtles, Kany García, Keane, Kikuo, La Delio Valdez, La Lupita, La Santísima Voladora, Los Concorde, Los Esquizitos, Los Planetas, Midnight Generation, Mon Laferte, Motel, Mikel Izal, Porter, Rüfüs du sol, Sepultura, Víctimas del Dr. Cerebro, Vilma Palma e Vampiros y Zoé.