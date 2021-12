Viviana Rivero visita la historia de una guerra y un amor en Una luz fuerte y brillante

A pesar de que son comunes las historias de las personas civiles atrapadas en la guerra de Siria, y en general del medio oriente, poco se comprenden hasta que escuchamos una de éstas en primera voz. Cuando se observa el rostro de una mujer y un hombre encogerse de angustia al huir de su país natal es que se entiende la gravedad de la lucha tan añeja.

Justo así le ocurrió a la escritora argentina Viviana Rivero quien conoció a un matrimonio que venía huyendo de la guerra y, más aún, de los grupos terroristas que sitian las ciudades. La pareja, ambos profesionistas, abandonó su vida estable en Siria para buscar tranquilidad en tierra nueva y es su historia la que da cuerpo a la nueva novela Una luz fuerte y brillante (Emecé Editores, 2021).

El relato toma como eje conductor la historia de amor entre un fotógrafo y una mujer musulmana atrapados en una ciudad secuestrada por los terroristas. En medio de balas, en la escasez de alimentos y la inseguridad sobre sus vidas, los jóvenes viven una de las experiencias amorosas más intensas de sus vidas. Una narración que lleva al lector por dos caminos, el de la guerra y el del amor.

“El origen de este libro fue cuando tuve contacto con una pareja de sirios que venían huyendo de la guerra y Argentina había sacado en ese momento una ley para recibir a los refugiados políticos. Primeros las charlas eran acerca de lo que sucedía en Siria, era un matrimonio joven, ambos profesionales y habían decidido huir porque a él le había tocado pelear en la guerra y no quería, ya había cursado varias carreras universitarias huyendo de la guerra y ya no podía hacer más.

“Me empiezan a contar cómo era la guerra que tenía una forma diferente a como uno la imagina, sólo algunas ciudades quedan tomadas por los terroristas o por el ejército y los bombardean, no tienen agua, no tienen electricidad ni alimentos y muchas familias quedan atrapadas. Después las charlas se hicieron más íntimas con la mujer, quien me contó cómo era su vida en Siria, que tenían que vivir con otras esposas, pues los hombres se pueden casar con dos o más mujeres”, refirió Rivero en entrevista.

Rivero confesó que al saber la historia de esta pareja se dio cuenta de la responsabilidad que tenía como escritora: “Entendí que yo tenía voz de escritora para hacer públicas estas historias tan importantes, decidí escribir la novela y presentar a la gente otros mundos”, apuntó la también autora de Secreto bien guardado y Lo que no se dice.

La novela entreteje tres historias: la del fotógrafo atrapado en una guerra ajena, la huida del matrimonio joven en busca de una nueva vida y la de una joven que se da cuenta que su condición de mujer le hace más difícil y limitante la existencia. Con ello la autora busca generar sororidad entre las mujeres, y dar cuenta de esa cuota de rebeldía en las generaciones jóvenes, pero aún insuficiente para cambiar el mundo.

“Es importante dar a conocer estas historias, cual sea la herramienta que uno tenga, porque en estos años las mujeres han encontrado la manera de decir lo que sucede y lo mal que está, pero nos falta mucho. Para mí esta historia fue un gran impacto porque uno sabe, uno ha escuchado las historias de mujeres árabes, pero cuando te sientas y ves el rostro de una de ellas contándote su vida, entiendes que es real, no una película”, concluyó.