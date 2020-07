Viviendo... ¿de aplausos?

De la docencia al emprendimiento. De la venta de hamburguesas al merchandising de ellos mismos como marca; actrices, cantantes, artistas de todo tipo han tenido que reinventarse para tener ingresos durante la ya prolongada cuarentena, pues una de las primeras industrias en cerrar debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, fue precisamente la de la cultura y el entretenimiento.

Y aunque algunos tienen la suerte de vivir de sus ahorros, becas o pensiones, la incertidumbre rodea al gremio, azotado además por reducciones de presupuestos, lo que implica menos medios de difusión de su trabajo. Pero la imaginación, el talento y la experiencia los ayudan a salir adelante.

EL HARAGÁN Y CIA.

(Luis Álvarez, Músico)

Cuando se empezó a suspender todo, en marzo, teníamos unos ahorros por ahí. Pensé que El Haragán iba a funcionar como maquinita, que iba a durar toda la vida, pero mira, nos sale una sorpresa que nadie se esperaba, nos la aplicaron bien bonito los chinos.

Cuando vimos esta situación, volteamos a ver hacia las agregadoras que se encargan de recolectar las regalías por derechos de autor, que a veces se pueden quedar en el aire. Resulta que todo lo que uno ve en YouTube, lo que escucha en Spotify, en todas las plataformas, produce centavos, que se convierten en pesos, que se convierten en cientos y en miles. También en el Sindicato de músicos, cada vez que uno se presenta en televisión se produce un pago por músico, así que en eso estamos. La ventaja es que son 30 años (de carrera) y tenemos 15 discos a la venta, y cada canción produce su lanita y eso nunca lo hemos reclamado.

SAMO

La verdad es que en este momento se refleja mucho lo organizado o desorganizado que fuiste en el pasado. Yo me considero un hombre organizado en ese aspecto y siempre estoy preparado.

Lo que puede ser ese colchón económico para un momento difícil, obviamente no es para siempre, y también se tiene uno que restringir en muchas cosas. No quiere decir que yo siga teniendo la misma vida o gastos, que al final una de las grandes lecciones ahora es el consumismo, el no necesitar tanto de verdad.

Lo que me ha enseñado este momento es dejar atrás el consumismo, porque yo no paraba de estar en la calle todo el tiempo y siempre andaba comprado. Hoy sólo me concentro en comprar las cosas necesarias para mi dieta, cuido mucho lo que como. Así que me doy cuenta de que es muy poco, muy básico lo que necesito para estar completo y tranquilo.

Económicamente estoy bien. Obviamente no estoy gastando como antes, porque no estoy saliendo a la calle ni es que use la camioneta todo el tiempo. Pero honrosamente he tenido que restringirme en muchas cosas y me siento muy bien.

Como artista y autor de repente tengo ciertos ingresos, que si no son los millones, para poder sopesar algunas cosas siendo organizado es suficiente.

DIANA BRACHO

¿De qué vive un actor en estos momentos? Del aire, realmente del aire. De los pocos ahorros que tenemos. Es una situación realmente complicada para todos nosotros.

Así que hemos tenido que aprender a vivir de otra manera. A mí me sorprende porque me llega la tarjeta de crédito con la tercera o cuarta parte de lo que yo gastaba antes. Y en realidad no me falta nada, eso es una cosa buena de la contingencia: por lo menos yo estoy aprendiendo a vivir de otra manera, más sana, más razonable, menos consumista.

Si antes tenías diez y ahora tienes dos, pues tienes que vivir con dos. Así está la cosa.





CÉSAR COSTA

¿De qué vive un actor o un cantante durante la pandemia? Pues de milagro. Tienes que echar mano de los ahorros que tienes.

Yo personalmente me he dedicado a leer lo que tenía pendiente, he limpiado los archivos que tenía que se me habían acumulado cosas que ya no sirven. La casa rechina de limpia porque obviamente mi esposa y yo estamos muy dedicados a ella. Hago ejercicio bastante y me mantengo bien informado de lo que está pasando en el mundo.

LNG/SHT

Rapero

En el aspecto económico, de cierta forma estoy cubierto, porque gano dinero de reproducciones de las plataformas de streaming, entonces si nada más se tratara de mí aguanto esta situación medianamente cómodo. La verdad es que yo he expandido un poco mis proyectos, tengo una marca de ropa que se llama Pizzatánicos y estamos desarrollando una agencia que se llama Sofácama, donde trabajamos con talentos nuevos, acabamos de lanzar una plataforma oficial después de dos años de trabajar de forma no oficial que se llama Rey Camiseta, lanzamos nuestro portal, que alberga todos mis proyectos. Mucho del ingreso por venta de merchandising es presencial, cuando estás de gira o en un evento, pero la verdad es que no me ha ido nada mal con esta venta en web.

VIOLETA ISFEL

Actriz

Me puse a vender hamburguesas a raíz de esto. Preparé una receta que a mí se me ocurrió para las hamburguesas y mi hijo da la primera mordida y me dice, ¡esto está buenísimo mami!, ¿y si las vendemos?, el visionario fue mi hijo Omar y para él fue algo maravilloso, porque el no poder ir a la escuela, no ver a sus amigos, estar todo el tiempo encerrado ha sido de las cosas más difíciles. Pensé en ponerlas baratas, porque hay que ser consciente de que la gente se sienta apoyada, que puedas comer chido con poquito, consumir local para que la economía no se frene. Yo preparaba para mi comunidad, o sea para mi casa y mis vecinos, pero ahorita ya después de que todos se han enterado, tuve que contratar un servicio de repartidores, reparto por todo Tizayuca y alrededores, además de que contraté a una persona que nos ayude; el negocio se llama Isfel Burger y ya estamos trabajando en el logo y toda la imagen de la marca.

DALÚ

Ganadora de La Academia 2019-2020

Con eso de la pandemia se me dificultó tener en regla mi documentación, ir a la Secretaría de Hacienda a sacar mi RFC, si no lo tengo no puedo tener en mi poder el dinero ganado en La Academia. Estoy vendiendo mi música como cantautora en la plataforma Dalúmusica. La Academia no me creó, sólo me catapultó, me hizo famosa, yo ya era cantautora y tenía grabaciones. Actualmente tengo colocadas virtualmente y en streaming 30 canciones. Tengo una página que ya se conoce, ahí, cada una de mis canciones las compran y con eso estoy logrando sobrevivir la pandemia a lado de mis padres y abuelita.

AURORA CLAVEL

Actriz

Tenía cine en puerta, pero se pospuso, y mientras yo encerrada, ni modo, para evitarme el contagio del coronavirus. La espera cansa en casa, pero qué le vamos a hacer, sólo rogarle a Dios que esto pase, porque es una pesadilla. Subsisto con el pago de exclusividad por parte de Televisa y la mensualidad como jubilada de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), pero ya he visto disminuidos mis ahorritos en estos más de 100 días estando en casa. Pero en el aspecto económico no me quejo, tengo con qué sobrevivir. Ante las circunstancias por el contagio, primero está mi salud, no aceptaré por el momento estar en telenovelas, ahora que se reactivó la producción en Televisa, los realizadores entenderán mi posición de cuidarme para estar sana.

MARIO PINTOR

Cantante

Como cantante no puedo trabajar en vivo, frente al cierre de bares, centros nocturnos y teatros. Por el lado de compositor cuento con una especie de pensión mensual desde hace 15 años, y además de mis regalías por mi obra musical que me paga la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). La SACM nos respeta los pagos en esta pandemia e incluso nos ha dado una ayuda extra monetaria en estos meses de encierro, nos hizo un ajuste en cuanto a recibir las regalías. El trabajo del artista no es fijo, desde tiempo atrás me protegí, abrí una cuenta bancaria en el extranjero y a diferencia de los bancos nacionales, siento que obtengo un poco más de intereses, esto lo hice observando que la curva del artista baja, pasa el tiempo y ya no son llamados a los escenarios y ahora con este acontecimiento mundial, pues no tenemos trabajo.

ALEX MERCADO

Músico de jazz

Surgió la oportunidad de hacer live streams con costo en colaboración con Pitayo Music, experiencia que disfruté mucho porque era la única manera de seguir ofreciendo música al público sin demeritar el valor económico de nuestra actividad. Asimismo, recibí la invitación para participar en conciertos desde casa para diversas instituciones públicas y privadas, como el Financiero TV, la UAM y la Alcaldía de Miguel Hidalgo. Simultáneamente convencía a las instituciones a no posponer la oferta cultural sino a trasladarla al mundo virtual y a exhortar a las instancias que cuentan con escenarios, redes sociales y un público cautivo, a que pensáramos juntos en soluciones integrales para que la cultura siga siendo sostenible para sus creadores, sus intérpretes y sus promotores.

He vuelto a la docencia que siempre me ha gustado y que ejercía antes de dedicarme exclusivamente a tocar. Por el momento cuento también con dos invitaciones para realizar dos conciertos en línea el mes de julio, uno para el Centro Cívico Smart y otro en el Festival de Jazz de Verano de Querétaro, que tendrá su próxima edición en formato en línea, e invitaciones a participar en el ciclo en línea del Zinco Jazz Club. También cuento con el apoyo del Fonca en el tercer año como Creador Escénico con Trayectoria para publicar un libro sobre mi metodología de enseñanza de improvisación y mi séptimo álbum que será de grabaciones de composiciones originales en formato de trío.

IVÁN LÓPEZ REYNOSO

Director de orquesta y director asociado de la OFUNAM

He tenido la fortuna de tener otras alternativas. He podido hacer conferencias, algunas de ellas han sido retribuidas, así como clases maestras. La actividad virtual ha sido una gran bendición. Di una conferencia para Pro ópera sobre Rossini y unas clases maestras para el Opera Studio Beckman de Guadalajara, que tiene a varios maestros impartiendo en línea para todos sus becarios y para cantantes que se inscriben.

Además, en la OFUNAM soy director asociado, pero mi modo de trabajo es por semana, no por nómina. Yo no tengo sueldo fijo ahí, sino que se me paga por actividad. Si todo sale bien, en octubre estaré con la Ópera de Oviedo, donde dirigiré Los Puritanos, de Bellini. Habrá público acotado, no tendremos teatro lleno. En la OFUMAN estamos en una situación de pausa. En este momento no tenemos claridad de cuál es el panorama. Planeamos hacer conciertos para el segundo semestre, pero tenemos Plan A, B o C, dependiendo la situación. Si todo sale bien, en noviembre tendré algunas presentaciones con la OFUNAM y en diciembre con OSN y con la Filarmónica Nacional. No queremos poner en riesgo a nadie. El artista se debe a su público; en ese sentido, los artistas estamos incompletos en esta pandemia.

JULIO SANTIAGO

Músico

Tenía algunos talleres programados en Estados Unidos y tuvieron que suspenderse. En ese sentido, sí dejé de ganar dinero, pero la verdad es que soy alguien muy ahorrador. También toco con el Mariachi 2000 de Cutberto Pérez y en fiestas de salón o ganándome el hueso en conciertos de algunos artistas. Sin embargo, desde que empezó la contingencia, mis ingresos han bajado mucho. Tengo un salario fijo como profesor de música en la Alcaldía de Iztacalco, pero es muy poco y no me alcanza. Siempre he dependido de mis trabajos por fuera. Ahorita estoy viviendo de lo que tengo ahorrado, pero no sé si mis ahorros vayan a ser suficientes para lo que dure esta cuarentena. Algunos alumnos han aceptado tomar clases de violín en línea y eso me mantiene activo. La discriminación de la gente siempre ha sido un problema, desde que nadie respeta los lugares para discapacitados hasta injusticias laborales, como cuando el manager de Bronco no quiso que tocara con ellos en el Auditorio Nacional sólo por mi condición física. Si de por sí la vida no es fácil para nosotros las personas con discapacidad, ahora con esta pandemia, menos.

|| Con información de Adolfo López, Emmanuel Viloria y Eduardo Bautista||