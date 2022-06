Voces para todes estrena temporada

El lenguaje inclusivo, la discriminación, el racismo, el trato hacia las personas no binarias, la transfobia, homofobia y crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ son algunos de los temas que aborda la segunda temporada del podcast Voces para todes, conducido por la actriz Michelle González y la Drag Queen Pam Sashaa.

En el marco de la celebración del mes del orgullo gay, E! Entertainment lanzó en Latinoamérica la secuela del proyecto que invita a la reflexión, promueve la tolerancia y da visibilidad a las minorías, a través de pláticas ya sea con expertos, celebridades o víctimas.

“Es un ciclo nuevo que representa muchos aprendizajes, este es un espacio para el público, para conocer cosas nuevas, absorber información de todes les invitades que tuvimos y nos regalaron momentos increíbles. Nos compartieron cosas muy personales y, a través de esas experiencias, estamos aportando un granito de arena para un cambio en la sociedad”, afirmó la actriz en entrevista.

“Queremos que el público se vaya con un buen sabor de boca, así como nosotras lo hicimos, pensando y reflexionando sobre lo expuesto, que son temas fuertes, serios, pero abordados desde una perspectiva más relajada, como una plática entre amigas”, agregó Pam.

A lo largo de su carrera, las conductoras han sido víctimas de discriminación, encasillamiento o incluso objeto de críticas, ya sea por su orientación sexual o su color de piel, respectivamente; sin embargo, han sabido cómo manejar esas situaciones gracias al poder que las respalda como personas.

Para lograrlo, contaron, es necesario conocerse a sí mismo, aceptarse tal cual son, pues consideran que así se construye la firmeza de una persona. Es justo lo que compartirán en este proyecto.

“Mi espada más poderosa es saber que soy diferente, siempre me he considerado así y me gusta serlo, he trabajado mucho en algo que es fundamental en mi crecimiento tanto personal como profesional, eso ha sido la terapia, trabajar en mí misma, lo cual me ha abierto un mundo diferente, tener una perspectiva distinta y promover el amor propio.

“Pero lograr amarte es un trabajo que lleva muchos años, cuando empiezas a entender el significado de quererte, aceptarte y saber que eres suficiente, entonces también empiezas a poner límites y sabes qué cosas quieres y que no quieres en tu vida. Lo que yo digo es: ‘siéntete diferente, aprópiate de eso, si te sales del molde, abrázalo’; podemos inspirar a la gente no tanto con la resistencia sino con el ejemplo”, expresó González.

Aunque agradece los contenidos con temática LGBT+ que se están generando últimamente, entre ellos el reality de La Más Draga, transmitido por Youtube y que visibiliza el trabajo de las Drag Queens, Pam aseguró que aún hace falta mucho trabajo para promover la tolerancia y aceptación a la diversidad en la sociedad.

“Necesitamos espacios donde la gente hable, las mujeres trans o las personas no binarias que son los que últimamente están sufriendo más violencia y discriminación. Como comunidad debemos impulsar contenidos de cualquier tipo de persona que sufra algún rechazo, violencia, creo que hay que hablar, mantenernos fuertes y hacernos visibles”, dijo la influencer.

El podcast estará compuesto por 14 episodios, los primeros tres ya están disponibles en Spotify y cada semana se publicarán tres más.