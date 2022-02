Vuelve el EDC con tres días de fiesta

Más de 150 sets se presentarán en la edición 2022 del Electric Daisy Carnival, EDC, que regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez con un horario extendido, este viernes 25 de las 16:00 horas a las dos de la mañana; y el sábado y domingo a partir de las 14:00.

Jorge Nava, un invitado habitual del EDC, se presentará este sábado a las 14:00 horas en el escenario Circuit grounds, con Fortu&Mendoza; los tres DJ's mexicanos lanzarán un nuevo proyecto para el que convocaron a otros productores. "Hicimos un versus con talento nacional y nos enviaron su música para ser parte de nuestro set, estamos muy contentos de tocar música de 24 productores de diferentes estados, y edades, es un 90 por ciento música mexicana", dice Nava a El Sol de México.

Ganador del premio al Mejor Productor Mexicano con Proyección Internacional en los DJ World Music Awards y nominado a Mejor DJ Latinoamericano en los EMPO Awards, Jorge Nava asegura que esta edición será "la más especial, la que le tengo más ganas, después de prácticamente dos años de no tener festivales, estamos súper emocionados de estar de regreso y sobre todo ver a nuestra gente".

Él y Fortu&Mendoza son amigos y hace tiempo planeaban hacer algo juntos. "Creo que esta edición de EDC va a estar increíble, realmente es de las más grandes que se han hecho hasta la fecha", dice el productor y explica que su nuevo proyecto fusiona el bass music del dueto y sus influencias de trance, house y progressive; "la gente se puede esperar una fusión bastante cool y única, le hemos metido mucho coco y esperemos que les guste".

Los tres habían coincidido en el club Janis de la Ciudad de México y otros escenarios, pero no es común que se fusionen las propuestas. "Otro back to back que va a haber en el EDC es el de SBM y Kid, pero es muy raro que se junten dos proyectos y sumen su sonido para crear algo nuevo. Nosotros tuvimos meses para trabajarlo y pudimos compenetrar nuestros estilos, creo que por eso el proyecto tiene mucho futuro, no sólo le estamos apostando al EDC, sino que queremos este año y el siguiente solidificarlo".