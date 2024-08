La fama te quita la vida que tenías: Wendy Guevara en la Vicon México 2024

En el panel llamado Los secretos más cotizados de Wendy Guevara por fin revelados, celebrado en la Vidcon México 2024, la popular creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, reveló que pasó un mal momento después de que su popularidad incrementara.

De acuerdo con Wendy Guevara, fue durante la gira Resulta y resalta cuando vivió una situación complicada, debido a las consecuencias de que su vida cambiara de forma inesperada.

"Me dio depresión, porque pasé mucho tiempo sin ver a mi familia y a mis amigos. La fama es muy bonita pero también te quita la vida que tenías. Me empecé a sentir muy mal porque era mucho trabajo y me sentía muy cansada", reveló la creadora de contenido.

Durante el tercer día de actividades de la Vicon México 2024, evento que reúne a los creadores de contenido más populares de habla hispana, Wendy Guevara reveló que primero veía a demasiada gente, pero "luego llegaba a la habitación del hotel sola, se me bajaba esa adrenalina y me ponía a llorar. Decía 'yo no quiero esto'. La fama puede ser bonita pero te puede dañar. Traté de asimilar las cosas, fui a terapia. Me las vi duras, pero ahorita ya me siento bien perra".

Wendy Guevara motiva a no dejar de buscar sus objetivos

Wendy Guevara aseguró que está acostumbrada a las críticas desde su infancia. En ese sentido, durante el panel, dio un mensaje de motivación a los creadores de contenido que aspiran a consolidarse, pidiéndoles que no dejen de buscar sus objetivos, a pesar del odio que puedan recibir.

"Siempre va a haber gente que te juzgue y que te quiera poner el pie cuando quieres luchar por tus sueños. Recuerden que el internet es una arma de doble filo. Si alguien se los impide salgan de ahí, porque tienen que luchar. Si yo pude, ustedes también", comentó.

Pide apoyo familiar para la comunidad LGBTQ+

En su paso por la Vidcon, Wendy Guevara no dejó pasar la oportunidad para recordar a los familiares de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ darles apoyo en el proceso de definir su identidad.

"Si tu familia te apoya la sociedad sale sobrando. Cuando empecé con mi transición a ser una chica trans la gente me juzgaba, pero cuando mi familia me empezó a apoyar fue cuando dije: Aquí es donde debo estar. Lo mejor que puedes hacer es apoyar a tu hijo", aseguró.

Finalmente, Wendy Guevara dijo estar en un buen momento, aprovechando las oportunidades que tiene. "Estoy trabajando, dándole a las redes sociales, a cosas que se me presentan nuevas y estoy muy contenta", mencionó.