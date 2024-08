Y soporten: Wendy Guevara, entre los 25 creadores más influyentes por Rolling Stone

Wendy Guevara fue reconocida por la revista Rolling Stone como la creadora número 25 más influyente de 2024.

A través de las redes sociales la publicación reveló que Wendy es una de las celebridades más buscadas en internet en América Latina.

"Unos años, cientos de transmisiones en vivo y una victoria en un reality show después, Guevara, de 31 años, es ahora la celebridad de Internet más buscada en América Latina", se lee en una publicación en X.

Gossip La fama te quita la vida que tenías: Wendy Guevara en la Vicon México 2024

La revista hizo un breve repaso del ascendo de Guevara a la fama, en el que recordó los inicios de la influencer desde que que se viralizó el video de "Las perdidas", que junto a su amiga Paola Suárez grabaron en 2017, tras ser abandonadas por una persona en un lugar desconocido.

Rolling Stone también anotó que Wendy Guevara fue la ganadora del primer lugar de La Casa de Los Famosos México en su primera temporada, y exaltó el humor que caracteriza a la youtuber, algo con lo que se ganó el corazón del público y a sus seguidores.

Rolling Stone ranks Wendy Guevara as the #25 most influential creator of 2024.



"A few years, hundreds of livestreams, and a reality-show win later, Guevara, 31, is now the most sought-after internet celebrity in Latin America."



Full list:https://t.co/dkRDvzy5mG https://t.co/zI1RbsGfmu pic.twitter.com/f0t7EZ7aLw — Rolling Stone (@RollingStone) August 26, 2024

La lista de los creadores más influyentes de Rolling Stone está integrada en total por 25 celebridades, los primeros tres lugares fueron para: Kai Cenat, Rhett and Link y MrBeast. Wendy Guevara fue la única influencer mexicana renocida en esta lista.

A pesar de ser el foco mediático en diversas ocasiones, para Wendy la fama no ha sido fácil, así lo compartió en el panel “Los secretos más cotizados de Wendy Guevara por fin revelados”, celebrado en la Vidcon México 2024.

La popular creadora de contenido reveló que pasó un mal momento después de que su popularidad incrementó tras formar parte de La Casa de Los Famosos.

"Medio depresión, porque pasé mucho tiempo sin ver a mi familia y a mis amigos. La fama es muy bonita pero también te quita la vida que tenías. Me empecé a sentir muy mal porque era mucho trabajo y me sentía muy cansada", dijo Wendy.

Con información de Luis Valdovinos / El Sol de México