¿Hay rivalidad? Wendy Guevara arremete contra Ricardo Peralta y asegura que ella sí daba contenido

Desde que inició La Casa de los Famosos, el reality show acaparó las tendencias en redes sociales debido a las actitudes de sus habitantes, principalmente de Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Gomita y Ricardo Peralta contra sus compañeros

Uno de los integrantes más criticados hasta el momento es Ricardo Peralta, debido a los comentarios que ha realizado contra Karime Pindter, quien antes de entrar al reality show era su “amiga”.

Tras las críticas a Karime Pindter, la participación de Ricardo Peralta ha sido cuestionada por diversos influencers y usuarios de redes sociales, quienes aseguran que “no da contenido” y su única contribución es hablar mal de sus compañeros. A ello se sumó Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

¿Qué está pasando entre Wendy Guevara y Ricardo Peralta?

Dentro de La Casa de los Famosos, Ricardo Peralta aseguró que las personas lo comparaban con Wendy Guevara, pues ambos pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, recalcó que a diferencia de “la perdida” a él no le gustaba “robar foco”.

Allá afuera están esperando una Wendy 2.0, pero yo no soy Wendy 2.0. Amo a mi comadre, pero no quiero robarle el foco a nadie.Ricardo Peralta.

Además, Ricardo Peralta dio a entender que Wendy Guevara solo era “chistosa” para ganar puntos, mientras que él lo haría de forma natural. “No soy chistoso para ganar puntos allá afuera, ni para convencer a la gente”, aseguró.

Yo no tengo la culpa de dar contenido: Wendy Guevara

Las declaraciones de Ricardo Peralta no fueron tomadas de buena manera por Wendy Guevara, pues la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos aseguró que ella daba contenido en todo momento.

No sé si lo dijo porque yo siempre estaba robando foco. Pero yo no tengo la culpa de que cuando yo volteaba, me levantaba o iba al baño daba contenido. Wendy Guevara.

Su comentario fue respaldado por Cecilia Galliano y Mauricio Garza, conductores de la gala de La Casa de los Famosos, quienes aseguraron que Wendy Guevara daba contenido de forma natural.

El único contenido de Ricardo Peralta ha sido hablar mal de Karime: Un tal Fredo

Otro de los influencers que arremetió contra Ricardo Peralta fue Un tal Fredo quien es amigo de Karime Pindter. Durante la gala de eliminación de este domingo, el tiktoker aseguró que el habitante de La Casa de los Famosos no “daba contenido”.

El único contenido de Ricardo ha sido hablar mal de Karime. Un tal Fredo.